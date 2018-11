Leppä: Raviratoja tarvitaan koko maassa – ministeri antaa alan pohtia rahanjakoa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan ravialan pitää keskenään pohtia raviratojen avustusrahojen jakoa. MT kertoi perjantaina että kaksi kolmesta raviradasta tekee tappiota avustuksista huolimatta ja osa radoista kokee tilanteen vaikeaksi.

"Välttäisin sanaa avustus, koska kyseessä on peliraha, joka on alun perin raviväeltä tullut. Ministeriössä lähdetään kuitenkin siitä, että ala itse on rahanjaossa paras asiantuntija", Leppä sanoo.

Raviratojen liikevaihto oli viime vuonna 22,2 miljoonaa euroa, josta maa- ja metsätalousministeriön toiminta-avustus muodosti 10,1 miljoonaa.

Nykyisin raviratoja on Suomessa 19. Leppä ei lähtisi vähentämään niiden määrää. "Ratoja pitää jatkossakin olla joka puolella Suomea."

Lepän mukaan raviratojen vaatimustaso on noussut, mikä vaatii investointeja. "Ratojen ahdinko tiedetään. Alan pitää yhdessä pohtia keinoja tilanteen parantamiseksi. Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi ratojen monikäyttö, urheilullinen taso ja näkyvyys mediassa:"

