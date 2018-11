Kemira vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa kaikissa jäsenmaissa

Kemira julkaisi maanantaina kannanoton, jossa se vaatii EU:n vedenpuhdistukseen liittyvän lainsäädännön tiukempaa täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa. Yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi, jonka tarkistus on tällä hetkellä käynnissä, on EU:n vesilainsäädännön keskeinen väline ja työkalu vedenkäsittelyn parantamiseksi.

Vesilainsäädäntö on Kemiran mukaan pantu täytäntöön eri EU-maissa hyvin eri tavoin, eivätkä tulokset ole ympäristön ja terveyden kannalta optimaalisia. Joissakin maissa vedenkäsittely on viety direktiivin edellyttämiä päämääriä ja tehokkuutta pidemmälle, kun taas toisissa maissa täytäntöönpanossa on merkittäviä puutteita.

Kemira katsoo, että direktiivin vaatimusten täysimääräinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano on kiireellinen prioriteetti. Esimerkiksi uusille jäsenvaltioille myönnetyt siirtymäkaudet ovat kohtuuttoman pitkiä. Ympäristönsuojelu ei ole neuvottelukysymys, vaan puhtaan veden pitäisi olla jokaisen EU-kansalaisen perusoikeus maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Kemira on havainnut monia olemassa olevia ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa heti käyttöön jätevedenkäsittelyn parantamiseksi.

Hulevesien ylivuodot aiheuttavat suurta huolta, sillä hulevesi sisältää usein niin kuntien kuin teollisuuden käsittelemätöntä jätevettä, joka lisää saastumista sekä taudinaiheuttajien ja tautien leviämistä. Kustannustehokkaita ja turvallisia desinfiointiratkaisuja on jo olemassa, ja niistä pitäisi tehdä pakollisia koko EU:ssa.

"Tekniikan puute ei ole este. Paljon parempiin käsittelytuloksiin päästäisiin ihan nykyisellä tekniikalla ja ilman korkeampia käsittelykustannuksia", Kemiran markkinointijohtaja Riikka Timonen sanoo.

Nykyisessä direktiivissä asetetut haitallisten aineiden raja-arvot eivät ole riittävän matalia, ja vesistöön johdetun veden raja-arvoja on tiukennettava. Kemiran mukaan lainsäädäntöön pitäisi sisällyttää myös uusia haitallisia aineita, kuten lääkevalmisteet, hormonaaliset haitta-aineet sekä mikrobiologiset vierasaineet.

EU tarkistaa tällä hetkellä vesipuitedirektiiviä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, kuten juomavettä ja yhdyskuntajätevesiä koskevia direktiivejä. Direktiivin arviointivaiheen odotetaan päättyvän syyskuuhun 2019.