Keskustanuoret haluaa kieltää turpeen polton energiaksi

Keskustanuorten liittokokous on päättänyt kääntää järjestön kannan turpeen energiakäyttöön. Keskustanuoret vaatii turpeen erillispolton energiaksi kieltämistä samassa aikataulussa kivihiilen kanssa, eli vuoteen 2029 mennessä.

Uusien turpeennostoalueiden käyttöönotto on keskeytettävä välittömästi. Turpeen käytön vähentämiseen on ohjattava verotuksellisin keinoin jo ennen täyskieltoa.

Turvetta saisi kuitenkin edelleen käyttää hakevoimaloissa seospolttoaineena, niin kauan kuin voimalaitokset seospolttoainetta vaativat.

“Ilmastonmuutosta vastaan taisteltaessa on tärkeää luopua kaikista fossiilisista polttoaineista, myös turpeesta. Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka koko ihmiskunnalle, emmekä voi puolustaa turpeen polttoa - ilmasto on asetettava päätöksenteossa ehdottomasti etusijalle”, vaatii Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen tiedotteessa.

“Turve on tuonut paljon työtä ja hyvinvointia maaseudulle. Uskomme, että uusiutuva energiantuotanto, biotalous ja cleantech työllistävät jatkossa myös maaseudulla eikä turvetuotannon loppumisesta aiheudu vakavia ongelmia isoille turvetuotantomaakunnille,” Mäkeläinen jatkaa.