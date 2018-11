Elintarvikkeiden verkko-ostaminen kasvaa kovasti maailmalla – viisi prosenttia suomalaisista digikuluttajista on ostanut verkosta tuoreita elintarvikkeita

Pakattujen ja tuoreiden elintarvikkeiden verkko-ostaminen on kasvanut maailmanlaajuisesti 15 prosenttia kahden viimeisen vuoden aikana. Tämä käy ilmi globaalin markkinatutkimusyritys Nielsenin tuoreesta raportista.

Nielsen arvioi, että elintarvikkeiden verkko-ostamisen kasvu on lisännyt päivittäistavaroiden verkkokaupan ostoja maailmanlaajuisesti reilulla 60 miljardilla eurolla kahden viime vuoden aikana.

94 prosenttia niistä suomalaisista, joilla on internet-yhteys, on tehnyt verkko-ostoksia. Viisi prosenttia suomalaisista digikuluttajista on ostanut tuoreita elintarvikkeita verkosta. Ostajien määrä on tuplaantunut vuodesta 2017.

23 prosenttia suomalaisista on tilannut verkosta kotiin toimitettuna ravintolaruokaa ja osa myös ateriakasseja. Eniten verkko-ostajia on edelleen tuoteryhmissä: matkustus, tapahtumaliput sekä kirjat ja musiikki.

Nielsenin raportti paljastaa, että kuluttajat ovat valmiimpia ostamaan pakattuja ja tuoreita elintarvikkeita verkosta, kun tarjolla on erilaisia laadun takeita tai erityisiä ostopäätöstä tukevia vaihtoehtoja.