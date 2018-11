Luomutukien piiriin ei oteta enää uusia tiloja – syynä maaseutuohjelman rahojen loppuminen

Luomusitoumuksen tekeminen ei ole enää mahdollista ensi keväänä. Syynä on maaseutuohjelman rahojen loppuminen.

"Maaseutuohjelmassa luomuun on varattu yhteensä 326 miljoonaa euroa ja se on käytännössä jo sidottu voimassa oleviin luomusitoumuksiin ja yhteen jatkovuoteen (2020). Sen vuoksi uusia luomusitoumuksia ei voi enää tehdä", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi keskiviikkona MTK:n valtuuskunnan kokouksessa.

Sinänsä luomutuotannon harjoittamisen voi aloittaa, mutta tukia uudet luomutilat eivät saa.

"Koska varatut määrärahat on luomun osalta nyt sidottu, on välttämätöntä, ettei luomusitoumuksia avata ensi keväänä. Haluamme välttää tilanteen, joka ympäristökorvauksen puolella on päässyt syntymään", Leppä painottaa.

"Viestini luomukursseille ilmoittautuneille on kuitenkin selvä: kurssi kannattaa suorittaa, mikäli luomutuotanto kiinnostaa. En usko, että luomun kysyntä tulee vähentymään", ministeri sanoo.

Luomun lisäksi myös ympäristökorvauksen tukia leikataan vuonna 2020 noin kolmanneksella. Syynä on se, että ohjelmakauden alussa rahaa kului liikaa muun muassa suojavyöhykkeiden ja kerääjäkasvien anteliaisiin tukisitoumuksiin.

"Itse lähden siitä, että ensi kevään hallitusneuvotteluissa tätä vajetta pyritään paikkaamaan, niin paljon kuin liikkumavara ja muut alan tarpeet sen mahdollistavat. On tietysti muistettava, että esimerkiksi Makeran tilanne edellyttää myös panostuksia."