SDP:n aktiivi metsien kiinteistöverosta Antti Rinteelle: "Eivät asiat sillä ainakaan parane – Tunnen olevani täällä ainoa kepulainen"

"Keski-Suomen metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa olen ainoa punainen, ja tunnen etten kuulu siihen joukkoon. Ja kun tulen tänne, olen ainoa kepulainen".

Näin hauskuuttaa kuulijoitaan Saarijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja SDP:n puoluevaltuuston Sami Tuominen Facebookin tallenteessa.

Puhepaikkana oli Hämeenlinnassa viime viikonloppuna pidetty SDP:n puoluevaltuusto, ja eturivin kuulijana muun muassa puheenjohtaja Antti Rinne. Rinne puhuu tänään keskiviikkona MTK:n valtuuskunnan päivällisellä.

Tuominen puhuu videolla maaseudun puolesta.

"Haluaisin muistuttaa, että demareita on muuallakin kuin kehä kolmosen sisäpuolella ja suurissa kaupungeissa ja taajamissa, ja me joudumme elämään sen mukaan, mitä lausuntoja puoluejohto antaa."

Tuominen kertoo kirjoittaneensa asiasta Rinteellekin – saamatta ainakaan vielä vastausta.

"Meissä demareissakin on paljon metsänomistajia ja Antti puhuu, että hoitamatonta metsä on 750 000 hehtaaria. Siihen tarvitaan konstit, että hiilinieluhommaa voidaan hoitaa. Mutta ei se ainakaan sillä parane, että metsille aletaan lyödään uudelleen kiinteistöveroa. Varsinkin täällä Keski-Suomessa sitä on saatu selitellä, kun metsäteollisuutta on paljon."

Tuominen muistuttaa, että metsien kasvu on kaksinkertaistunut 50 vuodessa. Samaan aikaan pitäisi sekä lisätä bioenergiaa että vähentää metsänkäyttöä.

"Mutta ei se tukkipuukaan kasva ellei sellupuuta oteta. Miljoona mottia on 240 miljoonaa hyvää koko valtiolle. Se pitää ottaa järkevästi käyttöön. Lipsauksia tulee ite kullekin, mutta kun se tulee puoluejohdosta, niitä joudutaan selittelemään."

Tuominen on puhunut aiheesta aiemminkin, tässä jutussa:

