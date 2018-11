Tiukka tasapeli ensimmäisellä kierroksella - Asko Miettinen ja Kaisa Pihlaja valittiin MTK:n johtokuntaan

Johtokunnan valinta MTK:n valtuuskunnassa muuttui jännittäviksi, kun ensimmäinen kierros päättyi tasapeliin.

Erovuorossa olivat Eero Isomaa ja Jenna Rantanen. Rantasen paikalle valittiin raikuvien aplodien kera ja Maaseutunuorten syysparlamentin linjan mukaisesti Kaisa Pihlaja Jalasjärveltä.

Isomaan tilalle esitettiin kolmea ehdokasta: Markku Kiljalaa Keski-Pohjanmaalta, Eija Komulaista Pohjois-Suomesta ja Asko Miettistä Pohjois-Karjalasta. Kaikki kolme ovat maidontuottajia. Kukin haastateltiin erikseen ja MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen esitti heille neljä ennalta valmisteltua kysymystä. Heiltä muun muassa kysyttiin, millaisena he näkevät eri tuotantosuuntien tulevaisuuden Suomessa.

Kiljala kertoi olevansa tulevaisuuteen positiivisesti suhtautuva, mutta korosti että tulevaisuus vaatii tiloilta myös muutosta ja mainitsi bioenergian merkityksen. Komulainen korosti naisten asemaa päätöksenteossa. Miettinen puhui erityisesti kannattavuudesta ja ilmastokysymyksistä.

Äänestyksessä käytettiin ensi kertaa sähköistä äänestyskapulaa. Ensimmäisen kierroksen äänikuningas oli Miettinen 29:llä äänellä. Kiljala ja Komulainen saivat kumpikin 22 ääntä, joten toiselle kierrokselle pääsevä ratkaistiin arvalla. Uurnasta nousi Komulaisen nimi.

Miettinen voitti toisen kierroksen selvästi. ”Tämä on minulle suuri kunnia. Tulen tekemään parhaani sen eteen, että tämä järjestö voi hyvin ja vahvistuu ja että sen jäsenistö saa hyvän elämän. Pidetään tiiviisti yhteyttä ja rakennetaan meille parempi maailma”, hän kiitti.

Pihlajan prässi pidettiin jo syysparlamentissa.

"Jos pelkäätte, että pääsin tällä kertaa liian helpolla, maaseutunuorten syysparlamentissa jokaisesta ehdokkaasta otettiin mehut pihalle", 28-vuotias tuore johtokunnan jäsen totesi. ”Nuorten edustajana on mahtavaa olla: Meidän sukupolvi on todellakin tiennyt, ettei tee helppoa valintaa, kun elättää itsensä maa- ja metsätaloustyöntekijänä. Se kertoo myös, että porukka on äärimmäisen motivoitunutta ja sieltä löytyy myös osaamista.”