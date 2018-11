HS:n vieraskolumnisti Annika Hedberg: "Kyseenalaiset tuet maito- ja lihataloudelle on aika lopettaa"

Annika Hedberg kirjoittaa Helsingin Sanomien (HS) kolumnissa, että kyseenalaiset tuet maito- ja lihataloudelle on aika lopettaa. Hän on European Policy Centre -ajatuspajan (EPC) Sustainable Prosperity for Europe -ohjelman johtaja.

EU:ssa käydään parhaillaan neuvotteluja vuosien 2021–2027 toimintaa koskevasta rahoituskehyksestä.

"Eurooppalainen karjatalous on riippuvainen EU-tuista. Veronmaksajien rahoilla ylläpidetään sektoria, joka ei ole kilpailukykyinen tai taloudellisesti kannattava tuottajille itselleen eikä yhteiskunnalle", Hedberg väittää HS:n kolumnissa.

Euroopan komission julkaisemien tilastojen mukaan naudankasvattajat saavat 90 prosenttia tuloistaan suoraan EU-budjetista. Suomen maitotilalliset saavat EU-tukien lisäksi valtion lisäavustusta: vuonna 2018 heille maksetaan yli puolet pohjoisesta tuesta.

Hedbergin mielestä ihmisruuaksi tarkoitettu kasvistuotanto on markkinaehtoisempaa: eurooppalaiset vihannes- ja hedelmäviljelijät pärjäävät lähes ilman EU-tukia.

Hän kirjoittaa, että lisälasku tulee terveyskustannuksista. Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee prosessoidun lihan karsinogeeniksi. Punainen liha aiheuttaa todennäköisesti syöpää. Hän muistuttaa myös maitotuotteiden terveysriskeistä.

"Mitä tekevät Suomen valtio ja EU? Ne kannustavat sekä tuottamaan että kuluttamaan maito- ja lihatuotteita. Epäterveellisten ruokavalioiden tukeminen lisää sairauksien todennäköisyyttä sekä aiheuttaa tarpeettomia sosiaalisia ja taloudellisia kustannuksia", Hedberg sanoo HS:n kolumnissa.

Hänen mukaansa tehokkain ilmastoteko olisi lihan- ja maidontuotannon vähentäminen ja kasvispohjaisten ruokavalioiden suosiminen. Hedberg vaatii Suomea heräämään maataloussektorin uudistamistarpeisiin.

"Jos maataloutta halutaan tukea, tulisi jokainen euro sijoittaa vastuullisesti. EU:lla ja Suomella ei ole enää varaa tukea ympäristöä, ilmastoa ja ihmisten terveyttä haittaavaa toimintaa ja maksaa siitä syntyviä kustannuksia yhteiskunnalle", Hedberg päättää HS:n kolumninsa.

Linkki HS:n alkuperäiseen kolumniin: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005909929.html