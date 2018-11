Vihreät nuoret haluavat liha- ja maitoveron

Vihreät nuoret ehdottavat eläintuotteille veroa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ehdotus sisältyy Vihreiden nuorten uuteen ympäristöpoliittiseen ohjelmaan, joka hyväksyttiin viikonlopun liittokokouksessa.

“Ilmastonmuutos on pysäytettävä eikä se hoidu pelkkien kokkausvinkkien voimin. Tehokkain ja oikeudenmukaisin tapa vähentää eläintuotteiden kulutusta on erillinen eläintuotevero, joka kohtelee kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita tasapuolisesti. Tämän lisäksi on syytä ajaa alas nykyiset miljardiluokan EU:n ja Suomen maksamat tuet eläintuotannolle ja siirtyä tukemaan ilmaston kannalta kestävää kasvinviljelyä”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen vaatii.

Hänen mukaansa hallituspuolueet keskusta ja kokoomus lupailevat juhlapuheissa ottavansa ilmastonmuutoksen vakavasti, mutta samalla puolueet puolustavat miljoonien tukia eläintuotannolle viimeiseen asti.

"Ristiriita puheiden ja tekojen välillä on ilmeinen. Eläintuotteiden kulutus on saatava laskuun, ja siksi Suomeen tarvitaan eläintuotevero."

“Uusia kasvistuotteita tulee jatkuvasti markkinoille, mutta siitä huolimatta suomalaisten lihansyönti vain lisääntyy. Se ei ole mikään ihme niin kauan, kun nyhtökaura maksaa kolme kertaa enemmän kuin vastaava paketti jauhelihaa. Eläintuotteiden hintaa pidetään keinotekoisen alhaisena miljoonien eurojen tuilla, mikä on todella haitallista ilmastolle”, jatkaa Vihreiden nuorten vastavalittu toinen puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Tutustu tarkemmin vihreiden nuorten ympäristöpoliittiseen ohjelmaan.