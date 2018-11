Yhdysvallat valmistautuu kiristämään ruuvia kauppasodassa Kiinaa vastaan. Presidentti Donald Trump sanoi maanantaina odottavansa, että tullimaksuja korotetaan suunnitellusti ensi vuoden alusta lähtien.

Trump kommentoi asiaa Wall Street Journalin haastattelussa. Trumpin on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Argentiinassa G20-maiden kokouksessa myöhemmin tällä viikolla.

Trump on toistaiseksi asettanut tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on noin 250 miljardia dollaria eli noin puolet kaikesta Yhdysvaltain Kiinan-tuonnista. Tullien tasoa on määrä korottaa 10 prosentista 25 prosenttiin vuodenvaihteessa. Osa tuotteista on jo korkeampien tullien piirissä.

Lisäksi Trump uhkaa, että tullit kohdistetaan myös jäljellä olevaan tuontiin, ellei Kiina avaa talouttaan kilpailulle Yhdysvaltojen kanssa.

Trumpin ja Xin tapaamisen alla ilmassa on ollut varovaista optimismia, että presidentit pääsisivät edes osittaiseen sopimukseen konfliktin lievittämiseksi. Osa asiantuntijoista on arvioinut, että Trumpin hallinto ei lopulta olisi halukas korottamaan tulleja, sillä jo nykytilanne on aiheuttanut Yhdysvalloissa tyytymättömyyttä kulutustavaroiden kallistumisuhan takia.

Erimielisyydet maiden välillä ovat joka tapauksessa niin syvät, että tullikiistan sovittelu ei yksin ratkaise tilannetta.

Yhdysvallat on Trumpin kaudella noussut aggressiivisesti Kiinaa vastaan, ja Trump on syyttänyt edeltäjiään voimakkaammin Kiinaa epäreiluista käytännöistä maiden välisessä kaupassa ja investoinneissa.