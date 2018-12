Siniset haluaa varuskunnan jokaiseen maakuntaan: "Tärkeää koko maan puolustamisen kannalta"

Sinisen tulevaisuuden mielestä jokaiseen maakuntaan pitäisi saada varuskunta. Puolue julkaisi tänään tiistaina puolustuspoliittisen ohjelmansa.

”Aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suuren virheen lakkauttaessaan varuskuntia jopa Suomen itärajalta. Sinisten tavoitteena on saada varuskunta joka maakuntaan. Se olisi tärkeää koko maan puolustamisen kannalta”, sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kari Kulmala toteaa tiedotteessa.

Sinisen tulevaisuuden puolustuspoliittisen ohjelman keskeinen viesti on, että Suomen puolustuksen on oltava uskottava. Suomen on kyettävä vastaamaan sotilaalliseen painostukseen, nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan ja laajamittaiseen sotilaalliseen hyökkäykseen.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoo, että siniset haluaa ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä ja puolue kannattaa Naton ja EU:n välisen puolustusyhteistyön kehittämistä. Sininen tulevaisuus esittää ohjelmassaan myös turvallisuusministeriön perustamista. Puolustus- ja sisäministeriö tulisivat esityksen mukaan saman katon alle.

”Uudistuksessa rajavartiointi tuotaisiin yhteen maanpuolustuksen kanssa. On ongelmallista, että rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö tehdään sisäministeriössä maanpuolustuksesta erillään”, Elo perustelee linjausta tiedotteessa

Puolue muokkaisi siviilipalvelusta kriisiajan ja kokonaisturvallisuuden tarpeita vastaavaksi koulutukseksi. Lisäksi siviilipalveluksen suorittaneista pitäisi muodostaa rekisteri poikkeusolojen tilanteita varten. Siniset esittää myös kansalaisille avointa ja vapaaehtoista kansalaispalvelusta sekä toiselle asteen opintoihin sisällytettäväksi kurssia maanpuolustuksesta.

Sinisten mielestä maanpuolustusta on kehitettävä koskemaan kaikkia kansalaisia, sillä uskottavan maanpuolustuksen merkitys tuntuu nykyisin unohtuvan.

"Me emme halua luoda pelon ilmapiiriä, mutta maantieteellinen sijaintimme velvoittaa realismiin”, Kari Kulmala sanoo tiedotteessa.