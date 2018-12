Oulun tapahtumat järkyttivät Juha Sipilää: "Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on epäinhimillinen teko, jonka pahuutta ei voi käsittää<b>"</b>

Oulun tapahtumat ovat herättäneet laajaa järkytystä ja syystä, sanoo pääministeri Juha Sipilä (kesk.) lausunnossaan. Hän huomauttaa, että oikeusvaltiossa syylliset saavat rangaistuksen etnisyydestä riippumatta. Rikoksen uhrin kärsimystä ei voi kuitenkaan mitenkään poistaa.

Pääministeri painottaa, että Oulun tapauksen tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa poliisi ja tuomiosta oikeuslaitos. Oulun poliisi tutkii parhaillaan kolmea vakavaa lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Rikoksista epäillään yhteensä yhdeksää ulkomaalaistaustaista miestä.

"Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen. Kyse on perustavaa laatua olevasta asiasta. Tätä oikeutta on puolustettava kaikissa tilanteissa ja sen loukkauksiin on puututtava. Lapseen kohdistuva seksuaalirikos on epäinhimillinen teko, jonka pahuutta ei voi käsittää", Sipilä sanoo lausunnossaan.

Pääministerin mielestä seksuaalirikosten rangaistusten on vastattava kansan oikeustajua.