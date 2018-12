Vihreiden lainsäädäntösihteerille syytteet heinäkuisesta lentokoneprotestista – halusi estää Finnairin koneessa olleen henkilön maasta poistamisen

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennasta vastaan on nostettu syytteet haitanteosta virkamiehelle ja ilmailurikkomuksesta, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto tiedottaa. Syytteiden taustalla on Pennasen heinäkuinen protesti lentokoneessa.

Hän on syyttäjänviraston mukaan tunnustanut esitutkinnassa kieltäytyneensä istumasta omalle paikalleen. Hänen tarkoituksenaan on ollut, ettei kone lähde lennolle mukanaan henkilö, jota poliisi on ollut saattamassa pois Suomesta.

Pennanen päätti protestoida maasta poistamista turvapaikkamenettelyn ja pakkopalautusten ongelmien takia. Hän oli lähdössä Helsinki-Vantaalta Berliiniin, kun huomasi kertomansa mukaan, että vaikertavaa miestä pideltiin koneessa useamman ihmisen voimin. Pennanen sai kertomansa mukaan kuulla lentoemännältä, että kyseessä oli palautustilanne.

Hän ei suostunut istumaan, jolloin hänet poistettiin lennolta, joka ei ollut vielä lähtenyt.

Poliisi kertoi ensin selvittäneensä tapausta liikenteen häirintänä. Myöhemmin tutkinnan aikana nimikkeet muuttuivat lievemmiksi. Poliisi ei ole suoraan vahvistanut, että lennolla olisi ollut maasta poistettava henkilö, eikä poliisi kommentoi yksittäisiä palautuslentoja. Myöskään syyttäjä ei kerro sitä, minkälaisesta tilanteesta koneessa oli kyse.

Palautuksiin on erilaisia syitä. Syynä niin sanottuun pakkopalautukseen eli maasta poistamiseen voi olla esimerkiksi kielteinen turvapaikkapäätös tai se, että henkilö on syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Henkilö voidaan saattaa perille asti lähtömaahansa, jos tämä ei poistu maasta vapaaehtoisesti.