Kokoomuksen Satonen uskoo maatalousleikkausten pienenevän – "Suomen selkeä painopiste"

Kokoomus tekee kaikkensa, jotta Suomen maataloustukien leikkauksilta vältytään, kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen (kok.) toteaa.

Euroopan komissio esittää Suomelle 420 miljoonan euron leikkausta maatalouden EU-rahoitukseen. Tästä runsaat 80 miljoonaa euroa kohdistuisi maatalouden suoriin tukiin ja reilu 330 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahoitukseen. Maaseudun kehittämisrahoitus putoaisi neljänneksellä.

"Tämä on meille kansallinen intressi ja Suomen selkeä painopistealue", Brysselissä komissaareja aiheen tiimoilta tavannut Satonen kertoo.

Suomi hyppää EU:n neuvoston puikkoihin heinäkuussa puoleksi vuodeksi. Erityisesti maatalouden rahoituskysymyksistä tullaan neuvottelemaan silloin tiiviisti.

Kokoomuksen riveissä on ollut ristivetoa siitä, miten brexitin myötä kiristyvää EU-budjettia tulisi jatkossa käyttää. Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan EU:n maatalousbudjettia pitää pienentää ja lisätä sen sijaan panoksia muun muassa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Satosen mukaan kokoomuksen kanta Suomessa on selvä. "Kanta lähtee siitä että kakkospilari on ilman muuta saatava korkeammalle. Vaikka uusista prioriteeteista tulisi lisää rahaa ja ne ovat tärkeitä, ne eivät korvaa maaseututukia. Lähtökohta neuvotteluissa on, että saamme olennaisesti pienennettyä leikkausta."

Maatalouskysymysten lisäksi Suomen EU-puheenjohtajakauden teemoihin kuuluvat Satosen mukaan ilmastonmuutos, EU:n yhteinen puolustus, maahanmuuttokysymykset sekä bio- ja kiertotalous.

Komissio ehdottaa EU:n maatalouspolitiikan cap-uudistuksessa suorille tuille tilakohtaista kattoa, joka olisi maksimissaan 100 000 euroa. Satonen on huolissaan esityksestä.

"Komission idea tukikaton takana on ollut tukea pieniä ja keskisuuria tiloja. Meillä se toimii päinvastoin: niillä, jotka ovat kehittäneet toimintaansa tiloilla, tukikatto tulee liian aikaisin vastaan."

Europarlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) kirjoitti Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen tukikatosta. Kataisen mukaan ehdotus haittaisi monia perheviljelmiä, joita on kannustettu investoimaan nykyisellä maatalouspolitiikan ohjelmakaudella.

"Onko EU-komission tarkoituksena leikata juuri keskisuurilta maatiloilta ja perheviljelmiltä, jotka ovat kuluvan ohjelmakauden aikana investoineet tilansa kehitykseen?" Katainen kysyy komissiolta.