Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sähköinen asiointipalvelu pysyy toistaiseksi kiinni. Virasto kertoo julkaisevansa tarkempia tietoja illalla.

Trafi sulki palvelun eilen, kun sähköisiin asiointipalveluihin kuuluvat ajokorttitiedot herättivät arvostelua. Ajokorttitiedoista on voinut selvitä ajo-oikeuden lisäksi muitakin henkilökohtaisia tietoja kuten henkilön syntymäaika. Yhdistelemällä tietoja muista palveluista on ollut mahdollista saada tietoon muun muassa hänen osoitteensa.

"Emme pysty sanomaan aikataulullisesti, milloin tuo (ajokorttitietoja tarjoava palvelu) otetaan käyttöön. Toivotaan, että mahdollisimman pian, mutta en pysty sanomaan, onko päiviä vai viikkoja", kertoo Trafin tietojohtaja Juha Kenraali.

Muun muassa nettipoliisina tunnettu rikoskomisario Marko Forss ihmetteli Twitterissä, että hänen ajokorttitietonsa näkyivät henkilötunnuksella haettaessa, vaikka hänellä on turvakielto tietoihin.

"Kyllä meillä pitäisi olla turvakiellon osalta selvitettynä niin, että näin ei tätä kautta pääse tapahtumaan", Kenraali sanoo.

Hänen mukaansa Trafi ei pysty tarkasti selvittämään, kuinka paljon ja keneltä kyselyjä on ajokorttipalvelun kautta tullut.

Kenraali kertoo, että kuljettajatietopalvelua käynnistettäessä on arvioitu, että palvelu on lain ja tietosuoja-asetuksen mukainen. Hänen mukaansa Trafi on saanut nyt palautetta, että ajokortin voimassaolon perusteella on pystynyt päättelemään henkilön iän.

"Sitä me arvioimme ja mietimme, voidaanko sitä kehittää, ja onko syytä muuttaa tietoa, mitä siellä on", Kenraali sanoo.