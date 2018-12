Ajokorttijupakka paisuu – liikenneministeriö perää selitystä Trafin tietosuojasta ja -turvasta

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio pyysi Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta jo elokuussa selvitystä laajaa arvostelua herättäneistä sähköisistä palveluista.

Aarnion mukaan Trafin vastaus on parhaillaan tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltävänä ja kannanotto on valmistumassa näinä päivinä.

Nyt myös liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Viestintävirastolta selvitystä Trafin palveluiden tietosuojasta ja -turvasta. Ministeriön mukaan arvio on tehtävä yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Viestintäviraston on keskiviikkoon mennessä otettava kantaa siihen, voiko Trafin muut kuin ajokorttipalveluja koskevat verkkosivut avata laillisesti ja turvallisesti.

Liikenneministeriö kysyy, onko Trafin sähköisten palveluiden määrittely tapahtunut asianmukaisesti ja onko kuljettajien henkilötietoja ollut palvelun käyttöönoton jälkeen mahdollista saada massaluovutuksena.

Trafi sulki sähköiset palvelunsa eilen, kun sähköisiin asiointipalveluihin kuuluvat ajokorttitiedot herättivät ankaraa arvostelua. Ajokorttitiedoista on voinut selvitä ajo-oikeuden lisäksi muitakin henkilökohtaisia tietoja kuten henkilön syntymävuosi.

Yhdistelemällä tietoja muista palveluista on ollut mahdollista saada tietoon muun muassa osoitetietoja.

Trafin tietojohtaja Juha Kenraali kertoo, että kuljettajatietopalvelua käynnistettäessä on arvioitu, että palvelu on lain ja tietosuoja-asetuksen mukainen. Hänen mukaansa Trafi on saanut palautetta, että ajokortin voimassaolon perusteella on pystynyt päättelemään henkilön iän.

"Sitä me arvioimme ja mietimme, voidaanko sitä kehittää ja onko syytä muuttaa tietoa, mitä siellä on", Kenraali sanoo.

Erityisesti on kiinnitetty huomiota siihen, että ajokorttitietojen perusteella voi turvakiellon ohittaminen olla mahdollista. Asiasta kertoi muun muassa nettipoliisina tunnettu rikoskomisario Marko Forss Twitterissä.

Esimerkiksi lähestymiskieltoon asetettu henkilö voi saada näin osoitetietoja. Esillä on ollut myös mahdollisuus luoda valehenkilöllisyys.

"Turvakiellosta säädetään niin, että tietoja saa luovuttaa ainoastaan muille viranomaisille. Se (turvakiellon ohittaminen) kertoo heti, että näin ei pitäisi olla", Aarnio sanoo.

"Kyllä meillä pitäisi olla turvakiellon osalta selvitettynä niin, että näin ei tätä kautta pääse tapahtumaan", Kenraali sanoo.

Aarnion mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, mihin Trafi vetoaa. Eri asia kuitenkin on, miten menetellään, kun tietoja luovutetaan.

"Tiedoille on asetettu tietty käyttötarkoitus, ja nyt on ilmeistä, että Trafin tehtävänä olisi huolehtia siitä, että kun he luovuttavat, he huomioivat käyttötarkoituksen", Aarnio muistuttaa.