Suomalaistutkija: Theresa Mayn voitto luottamusäänestyksessä on todennäköinen

Todennäköinen voitto luottamusäänestyksessä antaa pääministeri Theresa Maylle ehkä lisää työrauhaa omassa puolueessa, mutta perusasetelmaa brexitistä se ei muuta, sanoo yliopistolehtori Mika Suonpää Turun yliopistosta. Enemmistö Britannian parlamentista vastustaa äänestyksen jälkeenkin Mayn ehdottamaa nykymuotoista sopimusta EU-erosta ja julistusta Britannian ja EU:n uudesta suhteesta.

"Sitä täytyisi saada jollain tavalla muutettua", Suonpää toteaa.

Mutta miksi sitten Mayn vastustajat konservatiivipuolueessa päättivät ottaa luottamusäänestyksen käyttöön juuri nyt? Suonpää arvelee Mayn päätöksen lykätä tiistaille suunniteltua parlamentin brexit-äänestystä "laukaisseen jotain".

Toisaalta jos May voittaa äänestyksen, vaikka niukastikin, säännöt kieltävät puolueen puheenjohtajan syrjäyttämistä havittelevia yrittämästä samaa seuraavaan vuoteen.

"En tiedä, oliko tämä strategisesti järkevää heidän kannaltaan", Suonpää pohtii luottamusäänestystä.

Aivan varmana Mayn voittoa ei voi Suonpään mukaan pitää, koska luottamuksesta järjestetään suljettu lippuäänestys. Näin ollen aiemmat puheet voi helposti pyörtää ääntä annettaessa.

Pääministeri May sanoi aiemmin päivällä aikovansa tehdä kaikkensa voittaakseen tämäniltaisen epäluottamusäänestyksen konservatiivipuolueen johtajuudesta.

"Aion kamppailla äänestyksessä kaikin voimin. Puolueen johtajan vaihtaminen olisi riski maamme tulevaisuudelle. Meillä ei ole varaa epävarmuuteen. Tässä on riskinä se, että brexit-neuvottelut annetaan työväenpuolueen käsiin", May sanoi pääministerin virka-asuntonsa ulkopuolella.

Mayn mukaan uuden johtajan pitäisi kumota tai lykätä Britannian EU-eroa.

Jos May ei saa epäluottamusäänestyksessä puolta puolueensa parlamenttiedustajien äänistä, hän joutuu väistymään puolueensa johdosta ja siten pääministerin paikalta, kertoo muun muassa Sky News.

Epäluottamusäänestys voidaan järjestää, koska tarvittavat 48 konservatiivien parlamenttiedustajaa puoltavat sitä. Jotta May pysyy puolueen johtajana, hän tarvitsee tuekseen ainakin 158 ääntä puolueen 315 edustajalta.

Jos May voittaa äänestyksen, häntä ei voida vuoteen haastaa uudella epäluottamusäänestyksellä.

Äänestyksen järjestävän parlamenttikomitean tiedotteen mukaan äänestys aiotaan pitää tänään kello 20–22 Suomen aikaa.

"Äänet lasketaan heti äänestyksen jälkeen, ja tuloksesta kerrotaan illalla heti, kun mahdollista", kertoo komiteaa johtava Graham Brady.

Konservatiivipuolueen EU-kriittisin siipi on kuukausien ajan kerännyt puoltokirjeitä, joiden nojalla May voitaisiin haastaa epäluottamusäänestyksellä. Siipi on ollut tyytymätön varsinkin siihen, miten May on käynyt neuvotteluja Britannian EU-erosta.

Monet parlamenttiedustajat eivät myöskään pitäneet siitä, miten May maanantaina lykkäsi äänestystä EU-erosopimuksesta. Mayn neuvottelemaa sopimusta ei todennäköisesti olisi hyväksytty parlamentissa.

Mayn hallitus antoi hänelle nopeasti tukensa.

"Viimeinen asia, mitä maamme tarvitsee nyt, on konservatiivipuolueen puheenjohtajavaali. Tämä tullaan näkemään omahyväisenä ja vääränä. Pääministerillä on täysi tukeni, ja hän on paras henkilö varmistamaan, että eroamme EU:sta marraskuun 29. päivä", sisäministeri Sajid Javid kirjoitti Twitterissä.

Ulkoministeri Jeremy Hunt sanoi myös tukevansa Mayta.

"Pääministerinä oleminen on tällä hetkellä vaikein mahdollinen pesti. Maamme ei tarvitse vahingoittavaa ja pitkää puheenjohtajakisaa", Hunt tviittasi.