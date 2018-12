Rasismi iski myös Pekka Haaviston lähipiiriin – "Antonion eteläamerikkalaisten ystävien myyntipöytiä on kaadettu kesällä"

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on huolissaan avoimen rasismin lisääntymisestä Suomessa.

Haaviston ecuadorilaisen puolison Antonio Floresin ystävät ovat kertoneet, että ilmapiiri on muuttunut ulkomaalaisille vihamielisemmäksi muutaman viime vuoden aikana.

"Antonion eteläamerikkalaisten ystävien myyntipöytiä on kaadettu kesällä, kun he ovat tehneet työtään ja myyneet esimerkiksi paitoja. Tämä on todella vastenmielinen ilmiö, joka ei kuulu länsimaiseen sivistysyhteiskuntaan."

Euroopan unionin perusoikeusviraston tuoreen selvityksen perusteella Suomi on 12 EU-maan vertailussa rasistisin maa. Noin joka seitsemän tummaihoinen on kokenut hiljattain väkivaltaa Suomessa.

Vihreiden puheenjohtajan mukaan netissä rehottava vihapuhe maahanmuuttajia kohtaan on osaltaan johtanut rasismiin myös kaduilla.

Haavistolle ja hänen puolisolleen ei ole huudeltu kaupungilla Floresin ulkomaalaistaustan vuoksi. Humalaiset ovat kyllä joskus irvineet homoudesta.

"Muutaman kerran, kun Antonio on jäänyt iltaisin bussista pois samalla pysäkillä jonkun nuoren naisen kanssa, naiset ovat nopeuttaneet askeliaan nähtyään maahanmuuttajan."





Helsingissä nähtiin itsenäisyyspäivänä hakaristilippuja uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen marssilla, mikä järkyttää kesällä Inter­rail-matkalla Auschwitzin keskitysleirillä vieraillutta Haavistoa.

Vihreiden puheenjohtaja olisi valmis kieltämään hakaristilippujen käytön mielenosoituksissa sillä ehdolla, että natsisymboleita saisi yhä käyttää elokuvissa, teatterissa ja museoissa historian kuvaamiseksi.

Jos hakaristilippu kielletään, voidaanko Neuvostoliiton sortokoneistoa edustanutta sirppi ja vasara -lippua heiluttaa kulkueissa?

Haaviston mukaan kieltoa on vaikea toteuttaa, koska symboli on yhä käytössä esimerkiksi Venäjän federaation kommunistisella puolueella ja Kiinan kommunistisella puolueella

"Asia ei ole muutenkaan niin yksiselitteinen kuin hakaristilipun kielto. On muistettava, että hirmuhallitsija Stalinin lisäksi myös esimerkiksi Nikita Hruštšov ja Mihail Gorbatšov edustivat sirpin ja vasaran Neuvostoliittoa."





Suomessa on uutisoitu Oulun raiskausringistä ja yrityksistä aiheuttaa tahallisia vakavia bussiturmia. Kaikissa tapauksissa tekijät olivat ulkomaalaisia maahanmuuttajia.

Haavisto tuomitsee raukkamaiset teot. Hänen mielestään vastaanottokeskuksissa on lisättävä suomalaista laillisuuskasvatusta.

Hänestä turvapaikanhakija, joka uudessa kotimaassaan lisää turvattomuutta syyllistymällä vakaviin rikoksiin, syö omaa uskottavuuttaan. Haaviston mielestä vakava rikollisuus tulisi aina huomioida käännytys- ja karkotusperusteena.

"En kuitenkaan hyväksy, että maahanmuuttajia ruvetaan kollektiivisesti rankaisemaan siitä, että jotkut heistä ovat tehneet rikoksia."

Vihreiden puheenjohtaja antaa pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) kiitosta vastuullisista puheista maahanmuuttoasiassa.

"Sipilä ei ole lähtenyt hakemaan aiheella populistisesti kannatusta, vaikka keskustan puheenjohtajalla voisi olla siihen suuri houkutus."