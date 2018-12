Vihreiden ex-puheenjohtaja Ville Niinistö hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa: "Käytännössä mahdotonta"

Vihreiden entinen puheenjohtaja Ville Niinistö ottaa mikroblogipalvelu Twitterissä kantaa hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa. Vihreiden puheenjohtajana Niinistö toimi vuodesta 2011 kesään 2017.

"Ketään ei pidä demonisoida, vaan kaikkien ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on puolustettava. Se on juuri oikea tavoite. Juuri siksi on käytännössä mahdotonta, että vihreät voisi sopia hallitusohjelmasta perussuomalaisen puolueen kanssa", hän kirjoittaa.

Niinistö myös lisää, että puolue puolustaa aina jokaisen ihmisarvoa.

Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Pekka Haavisto veti aiemmin perjantaina takaisin MT:lle antamansa lausunnon, jonka mukaan hän ei tyrmää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

"Nykyisessä eduskuntatyössä perussuomalaiset ovat olleet vihreiden tavoitteiden suurimpia vastustajia, ja sen vuoksi ajattelen, että perussuomalaisten nykyinen linja ei anna mahdollisuutta vihreille olla samassa hallituksessa", Haaviston perusteli perjantaina Facebookissa.

