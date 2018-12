Kaupan epäreilu kohtelu laitettu pannaan EU:ssa: Epäreiluja kauppatapoja hillitsevä esitys valmistui

Epäreilujen kauppatapojen direktiivineuvottelut EU:ssa on saatu päätökseen. Kaupan neuvotteluasemaa suitsevasta lainsäädännöstä löytyi sopu EU-instituutioiden kesken keskiviikkona.

EU:n neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut tiivistyvät kysymykseen siitä, minkä kokoisia yrityksiä epäreilujen kauppatapojen lainsäädäntö suojelisi. Euroopan komission esitys suojeli alun perin vain pieniä tavarantoimittajia kaupan epäreilulta kohtelulta.

Euroopan parlamentin esittelijä, italialainen Paolo De Castro ajoi ehdotusta, jossa myös suuret yritykset saataisiin mukaan.

Löydetyn sovun mukaan lainsäädäntö suojelisi epäreiluilta kohtelulta niitä tavarantoimittajia, joiden liikevaihto on alle 350 miljoonaa euroa. Komissio esitti rajaksi 50 miljoonaa euroa.

"Olen tyytyväinen, että myös keskisuuret ostajat saatiin direktiivin soveltamisalan piiriin. Näin direktiivi kattaa myös Suomessa laajasti eri kauppaketjujen ja tavarantoimittajien välisen kaupankäynnin. Tärkeää on myös, että jäsenmaille annettiin oikeus mennä kansallisessa lainsäädännössä EU:ta pidemmälle tuottajan aseman suojelemisessa", asiaa neuvotellut suomalaismeppi Elsi Katainen (kesk.) perustelee.

Tuore direktiivi luettelee kiellettyjä epäreiluja kaupan käytäntöjä, jotka kiellettäisiin pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien sekä suurten ostajien välisessä elintarvikkeiden kaupankäynnissä. EU-instituutioiden välisissä neuvotteluissa direktiivin soveltamisala laajeni kahdeksasta kielletystä kauppatavasta viiteentoista.

Näitä ovat muun muassa tuoretuotteiden 30 päivän maksuajan ylittämien, tilausten peruminen, toimitussopimuksen ehtojen muuttaminen, myymättömien tuotteiden palautus, hyvitysten maksaminen ostajalle ja erilaiset markkinointimaksut.

Sovun mukaan EU-jäsenmaiden pitäisi nimetä viranomainen, joka voisi sakottaa, jos edellä mainittuja epäreiluja kauppatapoja ilmenee.

Epäreiluja kauppatapoja suitsevan direktiivin tavoitteena on parantaa tuottajan neuvotteluasemaa elintarvikkeiden kaupankäynnissä. Kauppatavoille on haluttu EU-lainsäädäntöä jo kymmenen vuoden ajan, ja jo kahdessakymmenessä EU-jäsenmaassa on olemassa kauppatapoja rokottavaa säätelyä.

Tavoitteena on tuoda sisämarkkinoille suojaa, jolla kielletään kaikkein räikeimmät kaupan rikkomukset.

Katainen on tyytyväinen, että elintarvikeketjun reilun pelin säännöt kirjataan vihdoin myös EU-tason lainsäädäntöön.

"Oli äärimmäisen tärkeää saada tuottajan elintason parantamiseen tähtäävä direktiivi valmiiksi tällä vaalikaudella, koska komission ja parlamentin vaihtuessa ensi vuonna direktiivin tulevaisuus olisi voinut olla vaakalaudalla."