Uudelle Liikenne- ja viestintävirastolle johtaja Viestintävirastosta

Traficom on uusi virasto, jonka toiminta käynnistyy vuodenvaihteessa. Uusi virasto syntyy, kun nykyiset Viestintävirasto, Trafi ja tietyt Liikenneviraston toiminnot yhdistetään.

Karlamaa on työskennellyt Viestintäviraston pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Sitä ennen hän on toiminut virastossa useissa johtotehtävissä ja johtanut muun muassa Viestintäviraston radiotaajuushallintoa ja Kyberturvallisuuskeskusta. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Liikenne- ja viestintäviraston on tarkoitus toimia valtakunnallisena tietoyhteiskunnan ja liikennejärjestelmän kehittäjänä. Se muun muassa valvoo ja edistää liikenteen ja viestinnän markkinoita ja -palveluja.

Viraston henkilöstömäärä on noin 900.