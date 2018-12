Kauppa on tinkinyt katteistaan ruokaketjussa – S-ryhmän halpuutus on näkymättömissä vain joulukampanjoiden ajan

Halpuutusmainokset ovat kadonneet monista S-ryhmän kaupoista joulun alla.

S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu kuitenkin vakuuttaa, ettei halpuutus ole suinkaan loppunut.

"Halpuuttaminen jatkuu aivan normaalisti. Välillä on vähän ruuhkaa myymälöissä siinä, että minkälaisia viestejä on esillä. On joulukampanjoita ja esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla nostetaan nyt vahvasti luomua esiin", Alarotu sanoo.

Alarotu korostaa, että halpuutus on S-ryhmälle pitkäaikainen ja vakiintunut toimintatapa.

"Kuten aiemmin on moneen kertaan todettu, haemme toimintaamme lisää kustannustehokkuutta."

Tiistaina julkistetun PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan kauppa on tinkinyt lupaustensa mukaan katteista peruselintarvikkeissa. Tutkimuksen mukaan teollisuuden osuusruokaketjun eurosta on kasvanut ja kaupan sekä tuottajan osuus on pienentynyt. Kaupan osuus on pienentynyt enemmän kuin tuottajan. Osuuksia verrattiin vuosien 2012 ja 2016 välillä.

Peruselintarvikkeet muodostavat kuitenkin vain pienen osan kaupan koko valikoimasta. Se on yksi syy siihen, että tutkimuksessa katteiden tinkimisestä huolimatta kaupan kannattavuus on säilynyt.

”Peruselintarvikkeista on tullut oikeastaan sisäänheittotuotteita. Kaupan kokonaispotti on kasvanut”, Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemi sanoo.

Kovia katteita saadaan valikoiman muista tuotteista.

Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan tutkimus todistaa, että kaupan keskittyminen ei ole nostanut kuluttajahintoja. Kuluttajahinnat ovat laskeneet viime vuosina, tosin nyt PTT:n mukaan ne ovat kääntyneet nousuun.

”Myös teollisuus on keskittynyt”, Luoto muistuttaa.

Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori toteaa, että kaupan päätökset vaikuttavat paljon siihen, miten paljon ketjuun tulee rahaa. Teollisuuden eurot eivät ole lisääntyneet, vaikka osuus eurosta on kasvanut.

Teollisuuden vaikeudet näkyvät hyvin maitoalalla. Vaikka kotimaassa esimerkiksi Valio on onnistunut pitämään asemat ja tekemään uusia arvokkaita kuluttajatuotteita, on raaka-ainetta jouduttu viemään ulkomaille halvalla.

Siksi tilityskyky tuottajalle on heikko, vaikka kotimaassa menee hyvin.





Alarodun mielestä halpuutus ei vaikuta tuottajahintoihin.

"Emmehän me neuvottele juuri lainkaan alkutuottajien kanssa. Halpuuttamisella ei sitä paitsi ole yhteyttä tuottajahintoihin."

Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä toteaa Alarodun tavoin, että halpuutusmainokset tekevät joulusesongin jälkeen näyttävän paluun S-kauppoihin.

"Nyt on jouluun liittyvää rekvisiittaa paljon myymälöissä. Itse asiahan ei tietenkään ole muuttunut miksikään. Tulevaisuudessa halpuutamme lisää", Määttä kertoo.





Ruuan hintaan kohdistuu tällä hetkellä Suomesa nousupaineita, ilmenee PTT:n raportista.

Raportin mukaan ruuan hinta nousee tänä ja ensi vuonna. Kotitalouksien ostovoiman ja ruuan kysynnän kasvaessa kustannusten nousut on voitu siirtää hintoihin.

Ruuan hinnan nousu ylittää tänä vuonna yleisen inflaation. Etenkin maitotuotteiden hinnat nousivat alkuvuonna voimakkaasti.

Lisäksi kasvisten hinnat nousivat kesällä voimakkaasti. Haastavat kasvuolosuhteet vähensivät kasvisten tarjontaa ja samanaikaisesti kysyntä kasvoi. Myös tuontikasvisten hinnat nousivat.

Ensi vuonna ruuan hinta nousee edelleen hieman yleistä inflaatiota nopeammin. Kysynnän kasvun jatkuessa kustannuspatoumia voidaan yhä paremmin purkaa hintoihin.





S-ryhmän Alarotu ei suostu kommentoimaan ruuan hintakehitystä.

"Meillä on Suomessa määräävä markkina-asema, joten emme voi kommentoida tulevia kuluttajahintoja."

Alarodun mukaan on tyypillistä, että ruuan hinta keskusteluttaa ja kiinnostaa ihmisiä.

"Ruuan hinnanvaihtelut ylipäätään aiheuttavat aina keskusteluita ja asiasta ollaan kiinnostuneita. Aina se vähän keskusteluttaa, mutta en näe siinä sen kummempaa."

