Suomessa huolettaa ilmasto, Kreikassa talous: Eurobarometrissä nähdään yksi selkeä ero etelän ja pohjoisen välillä

EU:n teettämän Eurobarometrin vastauksista selviää, että unionin pohjoisten ja eteläisten jäsenvaltioiden välillä on yksi selkeä ero: pohjoiset jäsenvaltiot luottavat enemmän omaan demokraattiseen järjestelmäänsä kuin EU:n. Eteläisissä jäsenvaltioissa tilanne on päinvastainen.

Portugalissa 29 prosenttia kansalaisista on tyytymätön sekä oman maansa että EU:n demokratiaan. Suomessa 35 prosenttia kansalaisista on tyytymättömiä demokratiaan EU:ssa ja 18 omassa maassaan. Kreikassa 64 prosenttia on tyytymätön EU:n demokratiaan ja oman maansa jopa 75 prosenttia.

Politico-lehden artikkeli kokoaa vastaukset kiinnostaviksi grafiikoiksi, josta niitä on helppo tutkia.





Noin kolmasosa EU-kansalaisista odottaa elämänsä parantuvan seuraavan viiden vuoden aikana. 18 prosenttia odottaa sen huonontuvan.

Monissa maissa suurimmaksi huolenaiheeksi nousevat talous ja maahanmuutto. Suomessa kolmeksi suurimmaksi huolenaiheeksi nousevat ilmastonmuutos, turvallisuus ja puolustus sekä maahanmuutto. Ruotsissa vastaavat ovat ilmastonmuutos, ihmisoikeudet ja EU:n tulevaisuus.

Etelä Euroopan maissa murehditaan nuorisotyöttömyyttä. Kreikassa se on talouden ja maahanmuuton ohella suurimpia huolia, samoin Italiassa ja Espanjassa.





Ilmastonmuutos nousee yhdeksi suurimmista huolenaiheista pohjoisissa jäsenvaltioissa. Suurimpina uhkina sen sijaan nähdään terrorismin lisäksi poliittiset ääriliikkeet ja hallitsematon maahanmuutto.

Etelässä sen sijaan ollaan ilmastonmuutoksesta huolissaan huomattavasti vähemmän. Suurimpana uhkana EU:lle nähdään kuitenkin terrorismin lisäksi saasteet ja luonnonkatastrofit.

Eurobarometri

Politico: What European voters worry about