Kansalaispuolue kosiskelee maaseudun ihmisiä – "Tarjoamme keskustalaisemman vaihtoehdon kuin keskusta vuosikymmeniin"

JYVÄSKYLÄ

Sami Kilpeläisen johtama kansalaispuolue valmistautuu ensimmäisiin eduskuntavaaleihinsa.

Pienipuolue kalastelee vaaliteemoillaan keskustan perinteisillä vesillä ja suuntaa viestinsä ennen muuta maaseudun ihmisille.

"Poliittinen eliitti keskittää pääomia ja heikentää alueiden elinvoimaa. Tälle politiikalle on tehtävä loppu, ja se ei tapahdu nykyisten politiikassa olevien henkilöiden saati puolueiden kautta", Kilpeläinen kritisoi.

Kansalaispuolue ajaa muun muassa maataloustukien kansallistamista.

"Suomen maatalouden ahdinko ajoittuu paljolti siihen hetkeen, kun kansalliset tuet romutettiin Suomen ja EU:n välisellä sopimuksella. EU:n maatalouspolitiikka istuu todella huonosti Suomeen", Kilpeläinen sanoo.

Kansalaispuolue ajaa myös korotuksia sosiaalitukiin, kritisoi valtion omaisuuden myyntiä ja vaatii maakunnista lakkautettujen varuskuntien palauttamista.

Puolue sivaltaa myös perussuomalaisten suuntaan, sillä varapuheenjohtaja Piia Kattelus puhuu maahanmuutosta erittäin kriittiseen sävyyn.

"Ammatissani poliisina olen nähnyt hallitsemattoman maahanmuuton ongelmat. Hallituksen holtiton maahanmuuttopolitiikka romutti sisäisen turvallisuuden", Seinäjoella vanhempana rikoskonstaapelina työskentelevä Kattelus täräyttää.

"Suomalainen sosiaaliturva kuuluu vain suomalaisille", hän jatkaa.

Kilpeläinen ja Kattelus esittelivät ajatuksiaan kansalaispuolueen eduskuntavaaliohjelman ja ehdokkaiden julkistamistilaisuudessa Jyväskylässä tänään lauantaina.





Puheenjohtaja Kilpeläinen myöntää, että tykit on suunnattu ennen kaikkea nykyistä pääministeripuoluetta keskustaa vastaan.

"Kannatuspotentiaalimme on selvästi suurinta maakunnissa ja maaseudulla. Keskustaan ja myös perussuomalaisiin pettyneet ihmiset ovat olleet meihin yhteydessä ja osa on jo eduskuntavaaliehdokkaitamme", Kilpeläinen kertoo.

"Keskusta on hylännyt maaseudun. Tarjoamme keskustalaisemman vaihtoehdon kuin keskusta vuosikymmeniin", hän väittää.





Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni ei allekirjoita Kilpeläisen näkemyksiä.

"Keskustalainen kansanliike on yli 110 vuotta vanha, kyllä meillä on juuret syvällä ja tulevaisuus pitkällä edessä. Ei aate ole mikään heiluriovi, jota voi vaihtaa mennen tullen. Kyllä aate on ja pysyy", Kulmuni kommentoi MT:lle puhelimessa.

Toisaalta Kulmuni kertoo myös ymmärtävänsä kritiikkiä, jota hallituspolitiikka on saanut osakseen.

"Olemme onnistuneet suurissa tavoitteissamme, kuten Suomen talouden kuntoon laittamisessa. Se on suuri saavutus. Mutta kyllä keskustan on oltava nöyrä. Kaikissa asioissa ei ole onnistuttu yhtä hyvin", torniolainen Kulmuni pohtii.

Keskustan vaalimenestys riippuu varapuheenjohtajan mukaan siitä, lähtevätkö ihmiset huhtikuussa äänestämään.

"Keskustan kohtalon ratkaisee se, miten ihmiset luottavat tähän kansanliikkeeseen. Me luotamme kansanvaltaan."





Tohmajärveläinen maidontuottaja Mika Piiroinen oli keskustalainen paikallispoliitikko ja kunnanvaltuutettu, mutta erosi puolueesta viime marraskuussa.

"Kun nykyinen keskustajohtoinen hallitus aloitti vuonna 2015, olivat odotukset korkealla. Ajattelin, että ministerikolmikko Juha Sipilä, Jari Leppä ja Kimmo Tiilikainen saisivat paljon hyvää aikaan maatalouden ja maaseudun eteen. Pettymys on ollut suuri", Piirainen harmittelee.

"Kun keskittämispolitiikka on viime vuosina ollut pahinta, mitä Suomessa on tähän asti nähty, oli pakko vetää johtopäätökset. Maaseutu on unohdettu ja Sipilän johdolla keskitytään tehokkuusajatteluun."

Esimerkkeinä maaseudun kannalta huonoista ratkaisuista hän nostaa esiin koulutusleikkaukset sekä taksiuudistuksen.

"Ministeri Anne Bernerin toiminta on ollut erityisen vahingollista maaseudun ihmisille."

Piiroista pyydettiin pian keskustasta eroamisen jälkeen mukaan viiden eri puolueen toimintaan.

Kansalaispuolueen hän valitsi aluepolitiikan takia.

"Politiikkaan tarvitaan muutos ja jonkun on ajettava maaseudun asioita."

Entisistä keskustalaisista kansalaispuolueeseen on loikannut myös muun muassa Sipilän keskustan Sotkamon puoluekokouksessa puheenjohtajakisassa viime kesänä haastanut Vesa Levonen.

Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski kertoi tänään lauantaina lähettämässään tiedotteessa harkitsevansa eduskuntavaaliehdokkuutta kansalaispuolueessa.

Pirttikoski oli keskustan ehdokkaana vuoden 2015 eduskuntavaaleissa keräten 3 058 ääntä.