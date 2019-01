MT kysyi kansalta ilmastoasioista – puoluejohtajat vastaavat vaaliväittelyssä

Puolet suomalaisista verottaisi lentomatkustusta. Betorakentamisen vero taas herättää epätietoisuutta. Maataloustuotanto turvemailla saa tukea, mutta uusien peltojen raivaukselle suomalaiset eivät enää lämpene. Metsien nykyinen hakkutaso hyväksytään, mutta lisähakkuita epäillään.

Näin suomalaiset vastasivat MT:n joulukuun puolivälissä tekemässä kyselyssä ilmastopolitiikkaan koskeviin kysymyksiin. Kyselyn tulokset ovat tarkemmin luettavissa tällä sivulla.





Keskiviikkona järjestettävässä Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n vaalipaneelissa puolueiden puheenjohtajat saavat vastata samoihin kysymyksiin. Vuoden ensimmäisessä vaalipaneelissa paikalla ovat puheenjohtajat kaikista eduskuntapuolueista.

"Ilmastoasioiden merkitys korostuu vaalikeskustelussa. MT:n lukijoilla on hallussaan suuri osa metsistä ja maaperästä, joilla ilmakehään päässyttä hiiltä on tarkoitus sitoa. On tärkeää, että myös lukijoidemme kannat tulevat vaalikeskustelussa vahvasti esille", MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen painottaa. Hän vakuuttaa, että vaalikeskustelussa kuuluu myös maaseudun ääni.

"Metropolin ääni kuuluu vaalitaistelussa joka tapauksessa. MT haluaa varmistaa, että esille tulee myös maaseudun ääni. MT:n lukijat voivat seurata lehtemme verkkosivuilta, että näin käy."





Maaseudun Tulevaisuus ja MTK järjestävät ilmastoaiheisen eduskuntavaalipaneelin puolueiden puheenjohtajille keskiviikkona.

Puolitoistatuntista vaalikeskustelua voit seurata suorana MT:n verkkosivuilla keskiviikkona klo 10 alkaen.

Vanhalla ylioppilastalossa Helsingissä järjestettävään keskusteluun osallistuvat kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat, keskustan Juha Sipilä, kokoomuksen Petteri Orpo, SDP:n Antti RInne, sinisten Sampo Terho, vihreiden Pekka Haavisto, Perussuomalaisten Jussi Halla-Aho, vasemmistoliiton Li Andersson ja Kristillisdemokraattien Sari Essayah. Ruotsalaista kansanpuoluetta edustaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Thomas Blomqvist.

Ilmastoaiheisen paneelin juontavat MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen ja uutispäällikkö Niklas Holmberg.

