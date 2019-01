Harvaan asutun maaseudun verkosto: Maaseudulle saatava verohuojennuksia ja poliisin turvattava koko Suomen turvallisuus

Harvaan asutun maaseudun verkosto julkaisi torstaina kymmenen eduskuntavaaliteemaansa ja suosituksensa hallitusohjelmaan. Puheenjohtaja, Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä pitää tärkeänä, että maaseudun työvoimapula otetaan vakavasti.

"Haluamme, että harvaan asutulle maaseudulle luodaan Norjan mallia muistuttava verohuojennusjärjestelmä. Etätyön edellytyksiä on parannettava esimerkiksi valokuituyhteyksillä. Valtionhallinnossa on siirryttävä käytäntöön, jossa lähtökohtana on hajautettu työ ja oman työpisteen valinta."





Norja käyttää merkittävän määrän rahaa koko maan pitämiseen asuttuna. Tuloverotus on maaseudulla kevyempää ja maataloustuet ja tuottajahinnat huomattavasti Suomea korkeammat.

Pohjois-Norjassa alueelle töihin muuttavat saavat joka vuosi opintolainaansa anteeksi 2 600 euron arvosta, opettajat 4 600 euron arvosta. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois (HS 29.11.2018).

Muita vaaliteemoja ovat teiden kunto, Metsähallituksen korjausvelan kurominen, koulutusmahdollisuuksien takaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä.

"Meiltä ehkä helposti unohtuu, että turvallinen asuinympäristö on ihmisoikeus. Poliisin tehtävänä on turvata kansalaisten turvallisuus kaikkina aikoina kaikkialla Suomessa. Siksi poliisin A-hälytystehtäviin on säädettävä minimivasteaika", Määttä painottaa.





Verkosto haluaa Suomeen myös paremman kaivoslain.

"Haluamme käyttöön kaivosveron. Sen tuotto kohdistettaisiin paikalliselle kunnalle ja perustettavan kaivosympäristörahaston pääomaksi."

Kaikki kymmenen vaaliteemaa ja aiheesta pidetty tiedotustilaisuus löytyvät Twitteristä.