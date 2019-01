Ajokeli muuttuu huonoksi osassa maata, kovia puuskatuulia luvassa Pohjanmaan rannikolle

Ajokeli muuttuu aamupäivän aikana huonoksi isossa osassa maata jäätävän tihkusateen, lumisateen ja sään lauhtumisen takia. Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä maan itäisiin ja pohjoisiin osiin sekä osaan Lappia. Varoitus on annettu myös länsirannikolle Pohjanmaalle sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Lumikuuroja on luvassa päivällä suuressa osassa maata, mutta etelässä on enimmäkseen poutaa.

Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat vaihtelevat päivästä alkaen nollan molemmin puolin, ja lämpötila voi olla muutaman asteen plussalla. Lauhinta on lännessä. Maan pohjoisosissa lämpötilat vaihtelevat miinus viidestä pariin plusasteeseen.

Sää on monin paikoin tuulinen. Tuulivaroitus on annettu Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle, sillä lännen ja luoteen välinen tuuli on iltapäivällä voimakasta. Tuulen nopeus voi puuskissa olla 20 metriä sekunnissa. Myös Enontekiöllä varoitetaan voimakkaasta luoteistuulesta.

Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa kohtalaista ja puuskaista tuulta.

Merialueille on laajalti annettu tuulivaroituksia. Selkämeren etelä- ja pohjoisosaan on lisäksi annettu varoitus kovasta aallokosta.