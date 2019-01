"Niin kauan kuin nykyinen sivukoko on lukijoidemme mieleen, kunnioitamme heidän päätöstään" – MT:n lukijat yhä tyytyväisempiä lehteen ja verkkopalveluihin

Maaseudun Tulevaisuuden lukijoiden tyytyväisyys painettuun lehteen ja verkkopalveluihin on parantunut entisestään.

Tulokset käyvät ilmi lokakuun lopulla toteutetusta MT:n lukijatutkimuksesta.

Lukijoiden antama kouluarvosana painetulle lehdelle oli tutkimuksen mukaan 8,4 eli hitusen parempi kuin vuonna 2016. Verkossa julkaistavan näköislehden sekä verkkolehden arvosanat paranivat selkeästi. Näköislehti sai syksyn tutkimuksessa lukijoilta arvosanan 8 ja verkkolehti arvosanan 8,3.

"Olemme jatkuvasti kehittäneet sisältöjämme palvelemaan paremmin lukijoidemme tarpeita. Tulos on paitsi perinteisen printin myös verkkopalvelujen osalta oikein hyvä. Olemme tästä kiitollisia ja jatkamme kehitystyötä tällä tiellä", MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen sanoo.





Lukijat ovat myös tyytyväisiä painetun lehden nykyiseen broadsheet-kokoon.

Yli puolet lukijoista suosii nykyistä kokoa, vajaa kolmannes haluaisi MT:n mieluummin pienemmässä tabloid-koossa. Tabloidin kannatus on pudonnut kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

"Niin kauan kuin nykyinen sivukoko on lukijoidemme mieleen, kunnioitamme tietysti heidän päätöstään. Myös ilmoittajien mielestä iso sivukoko on ollut hyvä. MT on muissakin asioissa uskaltanut kulkea valtavirtaa vastaan. Lukijoiden ja ilmoittajien tuki on tässäkin asiassa toki ensiarvoisen tärkeä", Kemppainen lupaa.

MT:n liitelehdistä eniten luetaan ja parhaan arvosanan saa Kantri. Viikonvaihteen ja Mökkiläisen lukeminen on lisääntynyt selvästi kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Lehden sivustoista eniten luetaan etusivun lisäksi uutis, metsä- ja maataloussivuja. Parhaan arvosanan lukijoiltaan saavat ravisivu, pääkirjoitussivu ja metsäsivut.





MT:n lukijat ovat keskimäärin 56-vuotiaita, mikä on linjassa lehtien yleisten lukijatrendien kanssa. Mieslukijoita on naisia enemmän.

Kaksi kolmesta MT:n lukijasta omistaa metsää ja neljännes toimii vähintään osa-aikaisesti maatalousyrittäjänä. Kokoaikaisia maatalousyrittäjiä on MT:n runsaasta 300 000 lukijasta kahdeksan prosenttia. Lukijat asuvat tasaisesti eri puolilla Suomea.

Puoluekantansa kertoneista lukijoista 36 prosenttia äänestäisi keskustaa ja 19 prosenttia kokoomusta. SDP:n, perussuomalaisten ja vihreiden kannatus on kymmenen prosentin tuntumassa. Viidennes lukijoista ei halunnut tai osannut sanoa mitä puoluetta äänestäisi.

Eniten MT:n lukijoita kiinnostavia aihepiirejä ovat ympäristö- ja luontoaiheet, paikallisuus ja metsätalous.

"Ympäristöaiheiden kiinnostus on jatkuvasti kasvanut ilmastomuutoksen edetessä. Myös omat lukijamme ovat kiinnostuneita näistä aiheista. On tärkeää, että näitä käsitellään myös maan- ja metsänomistajien kannalta. Heitä ei saa sivuuttaa, kun hiilinieluista ja muista ympäristön kannalta tärkeistä aiheista tehdään päätöksiä", Kemppainen muistuttaa.





Lukijatutkimuksen toteutti TNS Kantar Agri ja siihen vastasi lokakuun puolivälissä 929 MT:n painetun tai verkkolehden lukijaa. Aineisto on painotettu vastaamaan lukijakunnan rakennetta iän ja sukupuolen mukaan.

Kevään 2018 kansallisen mediatutkimukseen mukan MT:n painetulla lehdellä on keskimäärin 306 000 lukijaa. Painetun lehden ja sähköisten versioiden yhteenlaskettu kokonaistavoittavuus oli 378 000 lukijaa.