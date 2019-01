Matti Vanhasen vaalivinkit Sipilälle: "Tärkeintä on olla oma itsensä – Juha on vahvimmillaan strategisessa johtamisessa, jolla Suomen talous käännettiin nousuun"

Matti Vanhanen onnistui ensimmäisen pääministerikautensa jälkeen pitämään keskustan suurimpana puolueena vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Miten Juha Sipilä onnistuu samassa tempussa, kun keskustan kannatus laahaa gallupeissa?

"Tärkeintä on olla oma itsensä. Juha on vahvimmillaan juuri sellaisessa strategisessa johtamisessa, jolla Suomen talous käännettiin nousuun. Hän on antanut kiistattomat näyttönsä", Vanhanen sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Entisen pääministerin mielestä Sipilän kannattaa keskittyä siihen, millaisia parannuksia ja uudistuksia hän haluaa tehdä nyt, kun taloudessa on edessä vähän seesteisemmät vuodet. Tavoitteet on toteutettava samalla tarmolla kuin talouden kuntoon laittaminen.

"Mitkään temput eivät auta. Vaalivoitto ei todellakaan ole pelkästään Juhasta kiinni, vaan niistä tuhansista muista ihmisistä, jotka haluavat työskennellä kestävän Suomen puolesta."





Vanhanen arvioi, että kevään eduskuntavaalien kärkipaikka voi tulla niukasti yli 20 prosentin kannatuksella. Hän uskoo vankasti keskustan mahdollisuuksiin nousta suurimmaksi puolueeksi.

"Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että viimeisen puolen vuoden aikana tapahtuu useiden prosenttiyksiköiden muutoksia. Se on kuitenkin luonnonlaki, että hallitusvastuu rasittaa jonkin verran. Niin minullekin kävi pääministerinä vuonna 2007, kun kannatus tippui prosenttiyksikön."

Miksi hallitusvastuu näyttää rokottavan vain keskustaa, eikä niinkään kokoomusta? Vanhanen muistuttaa, että kokoomus oli puolet hallituskaudesta kolmospuolueen asemassa, mikä antaa enemmän liikkumatilaa pitää omia profiiliasioitaan esillä.

Päähallituspuolue joutuu taas huolehtimaan hallitusrintaman eheyden säilymisestä.

"Tämä dilemma on ollut aina olemassa. Varsinkin pääministerin pitää tehdä töitä hallituksen sisäisen koheesion puolesta ja silloin ei voi olla itse ristiriitoja käynnistämässä. Pääministeri joutuu työskentelemään vähän kädet selän takana", Vanhanen sanoo.