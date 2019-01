Yllättävä tutkimustulos: Nurmijärvi on suurista kunnista ekologisin, kun läpikulkuliikenne lasketaan pois

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen aikoo rakentaa ekologisen puutalon kotikyläänsä Nurmijärven Lepsämään. Uuden kodin lämmitys hoituu maalämpöpumpulla ja muutamalla tulisijalla.

"Talon suunnittelun taustalla on jokamiehen arkiekologia. En halua kotiini mitään kummallisuuksia. Toivon, että aurinkosähkö pystyisi pitkälti pyörittämään maalämpöpumppua. Taloon tulee lisäksi kiinteistökohtainen vesihuolto."

Vanhanen uskoo, että pitkäikäiseksi kodiksi tarkoitetun talon asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa hyvin pienillä päästöillä.

"Rakenne on puuta, jolloin katon alle saa toivottavasti sidottua hiiltä sadoiksi vuosiksi."

Ilmastokeskustelussa tuijotetaan Vanhasen mielestä yksipuolisesti vain siihen, että kehyskunnissa, kuten Nurmijärvellä tarvitaan kaksi autoa. Helsinki saa synninpäästön joukkoliikenteen takia, koska fokus on liikenteen päästöissä.

"Todellisuudessa valtaosa päästöistä syntyy asumisesta ja erityisesti niiden lämmityksestä. Pientalot pystyvät monesti olemaan ketterämpiä lämmönlähteen valinnassa. Autoilun osuus päästöistä on vain viidesosa ja tekniikan kehittyessä määrä laskee radikaalisti."

Nurmijärvellä otettiin ilolla vastaan Sitran konsulttiyritys Deloittella teettämä arvio 50 suurimman kunnan ilmastopäästöistä. Kun läpikulkuliikennettä ei lasketa, Nurmijärven päästöt asukasta kohden ovat selvästi alhaisimmat koko joukosta.

Nurmijärvellä taajamien lämmityksessä on käytetty jo pitkään biopolttoaineita, mikä on Vanhasen mielestä pääsyy hyvään tulokseen. Energiayhtiö ja paikallinen sähköverkko on myös pidetty kunnan hallussa.





Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on syyttänyt Nurmijärveä ilmaston pilaamisesta. Sitran teettämän tutkimuksen perusteella helsinkiläisten päästöt ovat kuitenkin 50 prosenttia nurmijärveläisiä korkeammat.

Entinen Suomen pääministeri muistuttaa, että Helsingin joukkoliikenne toimii vahvasti fossiilisilla polttoaineilla. Pääkaupungin kaukolämmöstä tuotetaan kivihiilellä tällä hetkellä yli puolet. Kolmannes lämmöstä tuotetaan maakaasulla.

Vanhasen mukaan Helsinki tulee vahvasti muuta Suomea perässä, koska monen maakuntakaupungin ja haja-asutusalueen energiahuolto perustuu jo bioenergiaan tai maalämpöön.

"Helsinki on kuitenkin olemassa, eikä sitä tarvitse saada pois kartalta. Pääkaupungin on löydettävä itse ratkaisu energianrakenteensa uudistamiseen. Se on huono ajattelutapa, että muun maan metsien kasvu hiilinieluna kuittaa Helsingin fossiilisen polttoaineen päästöt", Vanhanen sanoo.

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä ihmettelee, miksi Helsingin kaupungin hiilenmustasta politiikasta puhutaan niin vähän. Samalla Uudenmaan kehyskuntiin suunnitellaan autoilijoille rangaistukseksi tietulleja.

"Niin kauan kuin Helsingissä on hiilikasa, mitään ruuhkamaksuja ei ole meille oikeutta asettaa. Kysymyksessä olisi vain lisävero. Kerätyt rahat pitäisi myös kohdentaa joukkoliikenteen kehittämiseen tänne, mistä ne maksetaan", Mäkelä painottaa.