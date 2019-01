Näin Pohjois-Pohjanmaalla leviävä erittäin herkästi tarttuva tauti oireilee – Jos saat ripulin navettakäynnin jälkeen, hankkiudu lääkäriin

Pohjois-Pohjanmaalla vasikoista ihmisiin erittäin herkästi leviävä tauti aiheuttaa voimakkaan vesiripulin, johon saattaa liittyä oksentelua, pahoinvointia ja vatsakipuja, Eläinten Terveys ry:n tautikuvaus kertoo.

"Oireet alkavat tyypillisesti noin viikon kuluttua tartunnasta ja voivat kestää muutamasta päivästä viikkoihin", kuvauksessa kerrotaan.

Lääkärille on syytä kertoa, että tartunta on mahdollisesti tullut vasikoista, sillä muuten taudin aiheuttaja voi jäädä pimentoon. Sen tutkiminen ei kuulu lääkärin perustutkimuksiin.

Keskipohjanmaa-lehden mukaan tauti voi parantua itsestään, mutta joillain oireet voivat kestää viikkoja. Jos vastustuskyky on heikentynyt, voi tauti olla hengenvaarallinen.

Tauti on vaivannut Pohjanmaalla aiemminkin. Nyt sairastuneita on selvästi aiempaa enemmän, yhteensä 78. Syyskuussa 2016 MT kertoi, että ripulia oli raportoitu 29 henkilöllä. Tautia esiintyi myös Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaan rannikolla ja se on levinnyt pohjoiseen.

Tautia aiheuttava Kryptosporidioosi on yleistynyt lypsykarjoissa, emolehmäkarjoissa ja vasikkakasvattamoissa eri puolilla maata. Iso osa sairastuneista on maataloustyöntekijöitä ja maanviljelijöitä.

