"Tämä ei voi jatkua"– Onko ketään, jota brexit-äänestyksen tulos ei huolestuttaisi?

Britanniassa parlamentin jäsenet ovat reagoineet vahvasti brexit-äänestystulokseen. Parlamentin alahuone hylkäsi illalla pääministeri Theresa Mayn EU-erosopimuksen selvin luvuin 432–202.

Äänestys jakoi Mayn konservatiivipuoluetta rajusti. Sopimuksen puolesta äänesti 196 kansanedustajaa, kun sitä vastaan oli 118 edustajaa.

Konservatiivipuolueen Philip Hammond kirjoittaa Twitterissä tukevansa pääministeri Mayta todella voimakkaasti, kun tämä yrittää saada aikaan poliittista konsensusta ja brexit-sopimuksen, joka paitsi kunnioittaa kansanäänestystä myös tukee Britannian työpaikkoja, liiketoimintaa ja menestystä.

Konservatiivien entinen oikeusministeri Dominic Grieve sanoo BBC:n haastattelussa, että murskaava äänestystulos ei ollut pääministerin vika. Grieven mukaan samaan olisi päädytty, vaikka johtajana ja pääministerinä olisi ollut joku muu.

"Ongelma on suora tulos ja seuraus brexit-päätöksestä", hän sanoo. Hän sanoo uskovansa, että mikä tahansa sopimus on alahuoneelle epätyydyttävä.

Työväenpuolueen John McDonnell kirjoittaa puolestaan Twitterissä, että kukaan muu pääministeri ei ole johtanut hallitusta tämän mittaluokan tappioon historian aikana. Hänen mukaansa pääministeri olisi tavallisesti eronnut välittömästi. McDonnellin mukaan hallitus sen sijaan horjuu ilman suuntaa eikä se pysty hallitsemaan.

"Tämä ei voi jatkua. Ota yhteys parlamentin jäseneesi, ja kerro heille, että tarvitsemme vaalit nyt. "

Samoilla linjoilla on myös työväenpuolueen Stephen Doughty. Hänen mukaansa todellisuus on se, että ihmiset ovat muuttaneet mieltään ja heillä on demokratiassa oikeus tehdä uusia päätöksiä.

Parlamentin jäsenten kommenteista kertoo muun muassa Guardian.

Skotlannin alueparlamentin pääministeri Nicola Sturgeon otti myöhään illalla kantaa äänestystulokseen vaatimalla brexitistä uutta kansanäänestystä. Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Sturgeonin mukaan uusi kansanäänestys on ainoa uskottava vaihtoehto estää se, että Britannia eroaa EU:sta maaliskuun lopulla ilman sopimusta.

Sturgeon painotti, että on aika pysäyttää prosessi ja antaa asia takaisin äänestäjille. Sturgeonin johtama Skotlannin kansallispuolue äänesti parlamentissa erosopimusta vastaan.

Skotlannin pääministeri ilmoitti myös, että hänen puolueensa tukee työväenpuolueen esittämää epäluottamusta Mayn hallitukselle. Aloite on parlamentin käsittelyssä heti keskiviikkona.

Brexit-äänestyksen tulos huolestuttaa myös yrittäjiä. Yritysten puolesta puhuvat tahot sanovat, että tulos lisää epävarmuutta ja on haitaksi kuluttajille. Britannian kaupanalan yhteenliittymän British Retail Consortiumin toimitusjohtaja Helen Dickinson sanoo, että tapahtumat parlamentissa aiheuttavat todellista huolta. Hänen mukaansa sopimukseton brexit tarkoittaisi korkeampia hintoja ja vähemmän valinnanmahdollisuuksia kauppojen hyllyillä.

Britannian elinkeinoelämän keskusliiton CBI:n johtaja Carolyn Fairbairn sanoo, jokainen yritys tuntee, että sopimukseton vaihtoehto kiitää lähemmäksi.

"Uusi sopimus tarvitaan välittömästi. Politiikkojen on nyt aika tehdä historiaa johtajina", hän sanoo.

Finanssialaa edustavan TheCityUK:n johtajan Miles Celic sanoo, että äänestystulos jatkaa epävarmuutta ja heikentää yritysten luottamusta. Hänen mukaansa epäselvyys brexitistä kasvattaa sekasorron ja taloudellisen epävarmuuden riskiä kanavan molemmin puolin.

Britannian ulkopuolisissa reaktioissa äänestystulokseen näkyi huoli siitä, että parlamentin päätös lisää sekasortoisen EU-eron riskiä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan paine on nyt pääosin "heillä" eli Britannialla. Presidentti sanoi, että Britannian kansa olisi suurin häviäjä, jos ero toteutuu ilman sopimusta.

"Meidän täytyy neuvotella siirtymäaika heidän kanssaan."

Naapurimaa Irlannin hallituksen mukaan illan äänestystulos lisää hallitsemattoman brexitin mahdollisuutta.

"Tämän vuoksi hallitus jatkaa intensiivisiä valmisteluja sellaisen lopputuloksen varalta", Irlannin hallitus sanoi lausunnossaan.

Eroneuvotteluita EU:n puolelta käynyt Michel Barnier sanoi, että nyt on Britannian hallituksen aika kertoa, mikä on seuraava askel.

"EU pysyy yhtenäisenä ja hakee päättäväisesti sopimusta", Barnier vakuutti.

Saksan kristillisdemokraattien puoluejohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer oli sitä mieltä, että kova brexit eli lähtö ilman sopimusta olisi kaikista vaihtoehdoista huonoin. Samansuuntaisesti äänestystulosta kommentoi Espanjan pääministeri Pedro Sanchez.

"Hallitsematon ero olisi kielteinen EU:lle ja katastrofaalinen Britannialle", Sanchez sanoi.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz tviittasi, että erosopimuksen tiimoilta ei olla joka tapauksessa palaamassa neuvottelupöytään