Lääkärihelikopterin sijoituksesta Kouvolaan tehty jo 11 kantelua Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalasta on tehty useita kanteluita siitä, että toinen uusista lääkärihelikopterin tukikohdista on päätetty perustaa Kouvolan Uttiin Lappeenrannan sijaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä päätyi selvityksessään siihen, että Lappeenranta ja Seinäjoki ovat Uttia ja Vaasaa parempia vaihtoehtoja. Niissä esimerkiksi alueellinen kattavuus todettiin paremmaksi.

Joulukuussa hallituksen reformiministerityöryhmä teki kuitenkin päätöksen, jonka mukaan toinen uusista lääkärihelikopteritukikohdista perustettaisiin Kouvolaan. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että Kouvolasta kopteri voi auttaa pääkaupunkiseutua tilanteissa, joissa Helsingin kopteri on toisessa tehtävässä. Samalla noin 39 000 kaakkoissuomalaista jää lääkärihelikopterin saatavuuden ulkopuolelle.





Kanteluita perustellaan etenkin eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 2015 julkituomalla huolella, jonka mukaan nykyisillä tukikohdilla ei pystytä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille kaikkialla. Suurimmat kipupisteet ovat Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.

Asiantuntijatyöryhmä esitti tukikohdaksi Lappeenrantaa, jotta kopteri saavuttaisi myös alueen pohjoisimmat kunnat, saaristoalueen ja rajavyöhykkeen.

Kantelut lääkärihelikopterista etenevät tällä viikolla eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle, kertoo Etelä-Saimaa. Kanteluita on tullut kaikkiaan 11. Parikkalan kunta ryhtyy toimiin asiassa tänään 16.1., kertoo Itä-Savo.

"Tämä on ensimmäinen kerta, kun kunta ylipäätään tekee kantelun, joten tilanne on hyvin poikkeuksellinen. On mielenkiintoista nähdä, minkälaisen käsittelyn oikeusasiamies tekee", Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen kertoo Itä-Savolle.

Kanteluita ovat jo tehneet yksityiset henkilöt, Rautjärven kunta sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Etelä-Karjalan maakuntaliitto tukee kanteluita.