Sari Essayah: Seksuaalirikosten taustalla on "kulttuurin ja uskonnon värittämä vääristynyt naiskuva, jossa naisen 'kunnia' on isänsä, veljensä tai puolisonsa kontrollin alla"

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kirjoittaa kolumnissaan, että turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttäjät vievät resursseja niiltä, jotka ovat oikeasti hädänalaisia ja tarvitsevat apua. Heitä olisivat naiset, lapset, vanhukset ja vammaiset nuorten miesten sijaan.

"Nykyisessä turvapaikkajärjestelmässä nämä eniten apua tarvitsevat eivät Suomeen asti edes pääse, vaan järjestelmä suosii monenlaisin motiivein liikkeellä olevia nuoria miehiä. Samaan aikaan Suomessa sitten ihmetellään epätietoisina ulkomaalaisten osuutta seksuaalirikoksista, yli neljännes suhteutettuna alle viiden prosentin väestöosuuteen."

"On uskallettava sanoa, että taustalla on kulttuurin ja uskonnon värittämä vääristynyt naiskuva, jossa naisen ”kunnia” on isänsä, veljensä tai puolisonsa kontrollin alla ja toisuskoisella naisella tätä suojaa ei ajatella olevan. On todellakin väliä, millaisen ihmiskuvan tänne tulijat ovat sisäistäneet. Onko toinen ihminen alempiarvoinen vai lähimmäinen?"

Arvojemme välittäminen on avainasemassa maahanmuuttajien integroitumisessa yhteiskuntaan, Essayah jatkaa.

"Sen sijaan, että joka armas joulu, pääsiäinen ja kevät tappelemme siitä, saako yhteiskuntamme kristillisistä juurista näkyä edes pilkahdus; ymmärtäisimme tukea arvotraditiotamme, joka on muovannut ihmiskuvansa kautta yhteiskuntaamme satojen vuosien ajan."

Tapaukset kertovat Essayahin mukaan myös aikuisten ja heidän lastensa väliin kasvaneesta sosiaalisen median railosta.

"Nämä tapaukset nostivat esille myös sen, miten huonosti me aikuiset tunnemme lasten ja nuorten nykymaailmaa, jota sosiaalinen media rytmittää. Kotona ja koulussa on oltava aikaa olla kiinnostunut nuoresta ja hänen kaveripiiristään, siitä virtuaalisestakin. On myös puhuttava some-turvallisuudesta ja varoitettava vaarallisista aikuisista."

"Jos ennen häveliäästi puhuttiin ”kukista ja mehiläisistä”, niin nykyään lapsi ja nuori puolestaan tuntee kokemattomuudestaan yliseksualisoituneen nuorisokulttuurin jatkuvaa painostusta, joka altistaa hyväksikäytölle. Lapselle ja nuorelle on opetettava itsensä arvostamisesta ja läheisyyden rajoista."

Sari Essayah: Suomi, johon voit luottaa