Tullisota peruttu, EU ja USA sopivat kauppaneuvottelujen käynnistämisestä – Komission Katainen: "Tämä on hyvä uutinen"

EU ja Yhdysvallat ilmoittivat perjantaina käynnistävänsä neuvottelut kaupan esteiden purkamisesta teollisuustuotteilta. Toistaiseksi kyse on alustavan neuvottelumandaatin hyväksymisestä EU:n puolelta.

Unionin jäsenmaat sanovat seuraavaksi kantansa neuvottelujen aloittamisesta. Vastaavasti Yhdysvaltain hallinto hakee luvan kauppaneuvottelujen aloittamisesta kongressilta.

"Tämä on hyvä uutinen. Vaihtoehtona voisi olla se, että USA yksipuolisesti jatkaisi tullien korottamista. Tämä haittaisi sen oman talouden sekä maailmantalouden kehittymistä", EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen arvioi avausta.

Komission varapuheenjohtaja Katainen oli perjantaina Suomessa ja hän kommentoi EU:n ja USA:n kauppaneuvottelujen avausta politiikan toimittajille.

Kauppaneuvottelut koskevat sekä tullitariffien poistamista teollisuustuotteilta. Maataloustuotteet on jätetty neuvottelujen ulkopuolelle Euroopan tahdon mukaisesti. Toiseksi neuvotteluilla haetaan sopimusta markkinoille pääsyn helpottamiseksi. Esimerkiksi terveysteknologiassa pääsy USA:n markkinoille on säädösten ja viranomaishyväksyntöjen vuoksi ollut vaikeaa.

Kataisen mukaan EU-komissio suhtautuu neuvotteluihin positiivisesti.

"Tämä on sitä, mitä Eurooppa on halunnut: helpottaa kaupankäynnin edellytyksiä myös Yhdysvaltojen kanssa."

"Olemme hiljattain saaneet kauppasopimukset Kanadan, Japanin ja Vietnamin kanssa. Neuvottelemme parhaillaan Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn kanssa."

Mihin neuvottelut USA:n kanssa johtavat ja kuinka nopeasti itse neuvottelupöytään istutaan, ei vielä tiedetä. Nyt tehty aloite on jatkoa EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin ja presidentti Donald Trumpin jo viime heinäkuussa tehdylle yhteiselle tahdonilmaisulle.

Jyrki Katainen arvioi myös Suomen heinäkuun alussa alkavaa EU-puheenjohtajakautta. Odotukset Suomen puheenjohtajuudelle ovat komissiossa suuret. Samalla Suomen mahdollisuudet tuoda "omaa" agendaa ja asioita komissiolle ovat Kataisen arvion mukaan rajoitetummat.

Hankalia asioita kasautuu joka tapauksessa Suomen puolivuotiskaudelle.

Ison-Britannian EU-erossa, brexitissä, voi yhä olla tilanteita päällä ja vähintäänkin neuvoteltavaa tulevan suhteen jatkosta. Niin ikään seuraavan kauden budjetti on ratkaistavana. Suurta osaa budjetista määrittävät maataloustuet ja niiden mahdolliset muutokset. Sisämarkkinoilla on Kataisen mukaan pöydällä jo nyt 35 esitystä.

"Komission esitys cap-reformista on nyt tiedossa. Maatalousrahoihin tulee jonkin verran leikkausta johtuen brexitistä (Ison-Britannian EU-erosta). Leikkaukset kohdentuvat maaseudun kehittämisvaroihin, joita voi kansallisesti kasvattaa. Haluttiin toisaalta lisätä läheisyysperiaatetta ja EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista, jossa kukin EU-maa tekee omat, EU-komissiossa notifioitavat ympäristötavoitteensa", Jyrki Katainen kertoi.

Mikä EU:n budjetin kokonaissumma lopulta on? On jäsenmaita, jotka eivät hyväksy maatalouden leikkauksia, ja jäseniä, joiden mielestä budjettia on leikattava ja säästettävä.

Aluekehitysmäärärahoja Suomi on saamassa Kataisen mukaan lisää.