Mikko Kärnä haukkuu SDP:n ilmasto-ohjelman: "Oikein kunnon niskalaukaus koko pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Suomelle"

Keskustapoliitikko Mikko Kärnä tyrmää oppositiopuolue SDP:n tänään perjantaina julkistaman ilmasto-ohjelman kotimaiselle maa- ja metsätaloudelle sekä matkailuelinkeinolle erittäin haitallisena.

"SDP aikoo toteuttaa lanseeraamansa ”kestävän kehityksen arvonlisäveron” avulla, ja samaa periaatetta toteuttavan valmisteverouudistuksen kautta politiikkaa, joiden avulla tultaisiin nostamaan keinotekoisesti kotimaisten liha- ja maitotuotteiden hintoja", Kärnä toteaa tiedotteessa.

Kärnän mukaan SDP myöntää lopultakin ohjelmassaan, että se haluaa vähentää metsien hakkuita nykyisestä.

"Tämän asian ympärillä puolue on kompastellut jo pitkään, mutta nyt linjaus on virallisesti annettu ja se on turmiollinen kotimaiselle metsätaloudelle", hän sanoo.

Kritiikkiä keskustapoliitikolta saa myös se, että puolue hyväksyy lentoliikenteen kasvun rajoittamisen kotimaassa.

"SDP aikoo tappaa lentoliikenteestä riippuvaisen matkailuelinkeinon hyvän vireen. Ohjelma onkin oikein kunnon niskalaukaus koko pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Suomelle.", Kärnä jyrähtää.

Kärnä korostaa, että SDP:n ohjelman hyvät elementit, kuten esimerkiksi puurakentamisen lisääminen ja soiden ennallistaminen, jäävät turmiollisen kokonaisuuden varjoon.

"Ilmastopolitiikkaa ei yksinkertaisesti voida tehdä kotimaisen maa- ja metsätalouden tai matkailuelinkeinon kustannuksella. Suomi elää edelleen sen metsistä, suomalaiset haluavat ostaa tulevaisuudessakin kotimaisia elintarvikkeita ja Lapin matkailua voi perustellusti verrata jo uuteen Nokiaan", hän lisää.

