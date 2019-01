SDP:n europarlamentaarikko vastaa ilmasto-ohjelmakritiikkiin: "Ehkä keskustalaisia harmittaa"

SDP:n ilmasto-ohjelman valmistelusta vastannut europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri toppuuttelee ohjelman nostamaa kritiikkiä. Ohjelmaa on kritisoinut esimerkiksi keskustapoliitikko Mikko Kärnä.

Kumpula-Natrin mukaan ilmasto-ohjelmassa esitetyllä kestävän kehityksen arvonlisäverolla suosittaisiin kestävästi tuotettuja palveluja ja elintarvikkeita, kun verotus olisi päästöperusteista. Näin tuettaisiin hänen mukaansa eettisesti ja ekologisesti kestävää ruokatuotantoa.

"Ehkä keskustalaisia harmittaa, että heiltä puuttuu kokonaisvaltainen vastaus siihen, miten Suomesta tehdään hiilineutraali 2035 mennessä. SDP:n ohjelma ottaa mukaan kaikki sektorit ja lisäksi muutos toteutettaisiin oikeudenmukaisesti ja niin että tuloerot eivät kasva", Kumpula-Natri toteaa.

Keskustapoliitikot ovat Kumpula-Natrin mukaan pitkin talvea pyrkineet hämmentämään kansalaisia levittämällä tietoa, että SDP:n kanta hiilinieluihin olisi epäselvä. Ilmasto-ohjelmassa asia on hänen mukaansa linjattu selvästi. Hiilinieluja pitää puolueen mukaan kasvattaa nykyisestä. Samalla hakkuukertymän ja kasvun suhde pidetään nykyistä vastaavalla tasolla.

"Keskusta on hallituksessa ajanut politiikkaa, jossa nielut ajetaan aivan minimiin. Tämän on tunnustanut kokoomuskin omassa tuoreessa ilmastolinjauksessaan. SDP:n linjalla kestävä metsäteollisuus ja ilmaston kannalta tarpeellinen nielupolitiikka on mahdollista yhdistää", europarlamentaarikko sanoo.

