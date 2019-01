Orpo puolustaa arviointineuvoston kritisoimia veronkevennyksiä

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolustaa edelleen veronkevennyksiä. Hän sanoo olevansa asiassa eri mieltä Talouspolitiikan arviointineuvoston kanssa. Arviointineuvoston mielestä viime ja toissa vuoden veronalennukset olivat suhdanteen näkökulmasta huonosti ajoitettuja ja ne vaikeuttavat julkisen talouden vakauttamista.

"Minusta veronkevennykset ovat olleet perusteltuja tavalliselle suomalaiselle palkansaajalle ja eläkkeensaajalle. Me olemme kompensoineet kiky-sopimuksen veronkevennykset ja pitäneet huolta kotitalouksien ostovoimasta, jossa varmasti on parantamisen varaa edelleen", Orpo sanoi medialle eduskunnassa.

Ministeri uskoo, että puolen miljardin kevennys työtulovähennykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös työllisyyskehitykseen.

Arviointineuvoston mukaan tänä vuonna finanssipolitiikka kiristyy lievästi, mikä sen mielestä sopii hyvin vallitsevaan suhdannetilanteeseen.

Orpon mukaan budjetti on tänä vuonna neutraali.

"Meidän arviomme mukaan budjettiesitys eli nyt tämän vuoden budjetti on neutraali finanssipoliittisesti, ei kiristävä, ei elvyttävä. Tästä olen edelleen eri mieltä arviointineuvoston kanssa."





Hallitus saa arviointineuvostolta kiitosta siitä, että se on lähes saavuttanut hallituskaudelle asettamansa finanssipoliittiset tavoitteet ja toteuttanut suunnittelemansa säästöohjelman.

"Olemme tehneet todella kovaa sopeuttamistyötä tämän hallituskauden aikana. Ei se ole ollut helppoa, mutta ollaan pää pinnalla", Orpo sanoo.

Arviointineuvosto patistaa myös tulevaa hallitusta tiukkaan talouskuriin. Sen mielestä julkisen talouden sopeuttaminen tulevaan ikääntymisestä johtuvaan menojen kasvuun on pidemmällä aikavälillä välttämätöntä.

Tästä Orpo on samaa mieltä.

"Minusta jokaisen puolueen näin vaalikiireiden keskellä pitäisi sitoutua siihen, että ensi vaalikaudella velkaantuminen pidetään pysähtyneenä. Se on kova työ, mutta se on välttämätöntä tulevaisuudessa pärjäämisen takia. Tämä on voimakas viesti arviointineuvostolta kaikille niille puolueille, jotka nyt vaativat löysennystä menokuriin ja ovat lupaamassa julkisten menojen kasvattamista. Tosiasia on, että meillä ei ole varaa löysätä talouskuria."