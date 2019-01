SDP haluaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja hoitotakuun

SDP julkisti vaalitavoitteensa tänään Helsingissä järjestetyssä kampanjastartissa.

SDP haluaa myös parantaa pienituloisten eläkeläisten asemaa muun muassa nostamalla pienituloisten, alle 1 400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla, kuten puheenjohtaja Antti Rinne jo viime vuonna sanoi.

Varapuheenjohtaja Sanna Marin sanoi kampanjastartissa, että ensi vaalikaudella suomalaista työelämää kehitetään yhdessä sopimalla, ei repimällä tai sanelemalla.

"Nyt on muutoksen aika ja muutos alkaa 14. huhtikuuta 2019. Me haluamme viedä Suomen tulevaisuuslinjalle, jossa panostetaan koulutukseen ja osaamiseen, reiluun työelämään, eriarvoisuuden vähentämiseen ja ilmastonmuutoksentorjuntaan", Marin sanoi.





Marinin mukaan SDP:n tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan puoliväliin mennessä. Päästövähennysten toimeenpanoa pitää SDP:n mukaan nopeuttaa. Samalla puolueen mukaan on pidettävä huolta siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutukset jakautuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

SDP käynnisti eduskuntavaalikampanjansa ilman puheenjohtaja Rinnettä, sillä hän on joutunut jäämään sairauslomalle ainakin helmikuun loppuun asti.

SDP:n johto ei muutenkaan ollut täysilukuisena mukana kampanjastartissa, sillä torstaina kävi ilmi, että myös puolueen toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta joutuu jättämään eduskuntatyön ja jäämään loppukaudeksi sairauslomalle uusiutuneen syöpänsä takia.

Juttua täydennetty 26.1. klo 12.15