Filippiineillä tuhoisa isku katoliseen kirkkoon, ainakin parikymmentä kuoli ja kymmeniä haavoittui

Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Suurin osa uhreista on siviilejä, mutta joukossa on myös sotilaita.

Ensimmäinen pommi räjähti kirkon sisällä aamumessun aikaan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Sotilaiden avattua tulen toinen pommi räjähti pysäköintialueella.

Kuvissa näkyy, että sotilaat ovat eristäneet kirkon luo johtavan pääkadun, kertoo BBC. Kuvissa näkyy myös, että räjähdykset ovat rikkoneet kirkon oven ja ikkunoita.

Armeijan edustajan mukaan kyse on terroriteosta. Pommi-isku tapahtui vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun alueella enemmistönä olevat muslimit äänestivät autonomisen Bangsamoron muslimienemmistöisen autonomisen alueen puolesta. Kuitenkin Sulun maakunnassa, johon Jolon saarikin kuuluu, äänestettiin autonomiaa vastaan. Maakunnan kuvernööri onkin pyytänyt maan korkeinta oikeutta estämään autonomisen alueen muodostamisen.

Vaikka Sulun maakunta äänesti autonomiaa vastaan, laki vaatii sitä liittymään Bangsamoroon.

Äänestys oli osa rauhansopimusta, jonka Filippiinien hallitus ja MILF-muslimikapinalliset allekirjoittivat vuonna 2014. Viranomaiset ovat toivoneet äänestyksen olevan poliittinen ratkaisu yrityksissä lopettaa vuosikymmeniä jatkuneet taistelu islamistikapinallisten ja Filippiinien armeijan välillä voittopuolisesti roomalaiskatolisessa maassa.

Väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 120 000 ihmistä.





Mikään ryhmittymä ei ole ilmoittautunut pommi-iskujen tekijäksi, mutta Jolon saari on jo kauan ollut muun muassa ääri-islamistisen Abu Sayyaf -ryhmän tukikohta.

Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten tiedottaja tuomitsi "terroriteon ja murhan".

"Me jahtaamme tämän raukkamaisen rikoksen takana olevia häikäilemättömiä rikollisia, kunnes jokainen tappaja on tuotu oikeuden eteen ja tuomittu. Laki ei tunne armoa heitä kohtaan", sanoi tiedottaja Salvador Panelo lausunnossaan.

Abu Sayyaf on pienin ja väkivaltaisin jihadistiryhmittymä Filippiinien eteläosassa. Sen nimi tarkoittaa miekan kantajaa. Se tunnetaan ihmisten sieppauksista lunnaiden saamiseksi sekä hyökkäyksistä siviilejä ja sotilaita vastaan.