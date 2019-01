SDP:n Lindtman: Vanhustenhoitoa koskeva välikysymys luetaan perjantaina eduskunnan istunnossa, koko oppositio mukana

Koko opposition yhteinen vanhustenhoitoa koskeva välikysymys luetaan eduskunnan istunnossa perjantaina kello 13. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi asiasta oppositioryhmien kokouksen jälkeen.

Lindtmanin mukaan välikysymyksen lopullinen muotoilu tehdään huomenna ryhmäkokouksissa. Oppositio linkittää välikysymykseen myös sote-uudistuksen, koska sen mukaan hallitus pyrkii uudistuksen kautta avaamaan entistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityisille markkinoille.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin.

"Meille on tietenkin tärkeää, että ikäihmisistämme pidetään huolta. Kyse on meidän vanhemmistamme, isovanhemmistamme. Jokainen suomalainen ikäihminen ansaitsee turvallisen vanhuuden ja turvallisen ikääntymisen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, toivottavasti myös hallitus-oppositio-rajat ylittävästi", Marin sanoi.

Oppositio kuuli kentän viestit kokouksensa alussa. Paikalla olivat johtava lakimies Vappu Okkeri Tehystä, puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superista sekä puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja sopimustoimitsija Kari Bagge JHL:stä.

Oppositio kuuli muun muassa arvioita siitä, millaisella tasolla hoitajamitoituksen pitäisi olla.

"Mitään yksittäistä lukua emme oppositiopuolueiden kesken lyöneet lukkoon, mutta varmasti puhutaan yli 0,5:n hoitajamitoituksesta ja nimenomaan hoitavan henkilökunnan osalta", Marin sanoi.

Hän viittasi esiin tulleisiin tapauksista niin sanotuista haamuhoitajista.

"Vaikka mitoitukset paperilla näyttäisivät olevan kunnossa, niin todellisuus on aivan toista. Sen takia mitoituskysymys on todella tärkeä ja varmasti olisi syytä kirjata lakiin riittävän suuruinen mitoitus ja arvioida, mikä se olisi."