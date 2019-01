Ruotsin ex-pääministeri: Työllisyysaste ylös maahanmuuttajien ja ikääntyvien avulla

Mikä on Ruotsin kasvuresepti? kysyttiin S-ryhmän Uusi kasvukausi 2019 -seminaarissa Helsingissä. Vastaamaan oli kutsuttu Ruotsin entinen pääministeri Fredrik Reinfeldt.

Tuttujen vastausten – Ruotsi on rikas maa eikä ole kärsinyt sodista niin kuin Suomi – lisäksi Reinfeldt luetteli joukon toimia, joilla maan työllisyysaste on saatu nousemaan 80 prosenttiin ja talous kasvamaan entisestään.

Ruotsi on purkanut sääntelyä ja yrittänyt verotuksen avulla kannustaa matalatuloisia töihin. Erityisen tärkeää on ollut liberaali maahanmuuttopolitiikka.

Rajat avattiin ja Ruotsiin on virrannut väkeä lukuisista maista. Seurauksena on ollut kaupungistuminen ja etninen mosaiikki. "Ruotsin kaupungeissa saa kaikenlaista ruokaa. Meillä on nyt 10,2 miljoonaa ihmistä ja maahanmuuttajien työllisyysaste Ruotsissa on parempi kuin heillä on kotimaassaan", Reinfeldt totesi.





Yksi keino lisätä talouskasvua Ruotsissa on ollut julkisten tilojen kohentaminen. "Jos ihmisiä houkutellaan julkisille paikoille, kaduille ja toreille, se lisää kaupankäyntiä."

Naapurimaassa on havahduttu myös varhaiseen eläköitymiseen. Reinfeldtin mukaan oli virhe, että yhteen aikaan varhaiseläkkeelle pääsi vuoden sairausloman jälkeen.

Nyt yli 65-vuotiaille maksetaan erikoiseläkettä 69-vuotiaaksi asti. Näiden ikääntyneiden osallistuminen työelämään on saatu kaksinkertaistumaan.

"Nykyiset 70-vuotiaat ovat parempikuntoisia kuin ennen viisikymppiset", Reinfeldt tietää.

Syntyvyys laskee Ruotsissakin, eikä sen nostaminen onnistu sanomalla naisille, että tehkää lisää lapsia, Reinfeldt huomautti.

"Ainoa tapa on lisätä maahanmuuttoa. Maista, joissa ei ole maahanmuuttoa, tulee pikkuhiljaa vanhainkoteja. Näin on käymässä esimerkiksi Japanille."