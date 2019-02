Maaseudulle luvattiin näitä viikonloppuna: poliiseja, puukouluja, digitalisaatiota...

Maaseudulla riitti ystäviä viikonloppuna, kun keskusta julkaisi eduskuntavaalien ohjelmansa Helsingissä ja vihreiden maaseutusiipi kokoontui Hartolassa.

Maaseudun Tulevaisuus kysyi ensi vaalikauden maaseutupoliittisista linjauksista myös kahdelta muulta suurelta eduskuntapuolueelta SDP:ltä ja kokoomukselta.

Aihetta kommentoivat kansanedustajat Harri Jaskari (kok.) ja Tytti Tuppurainen (sd.)





Keskusta korostaa vaaliohjelmassaan koko Suomesta huolehtimista.

Konkreettisin lupaus maaseudun ihmisille koski keskustan eduskuntavaaliohjelmassa turvallisuutta. Keskustan mielestä poliisi kuuluu jokaiseen Suomen kuntaan.

Keskusta vaatii, että Suomeen on palkattava 650 uutta poliisia vuoteen 2023 mennessä. Poliisin, ambulanssin ja paloauton on tultava paikalle nopeasti hädän hetkellä asuinpaikasta riippumatta.

Keskusta lupasi vauhdittaa myös alueellistamista vaaliohjelmassaan.

Kahden seuraavan vaalikauden aikana tavoitteena on, että nykyiseen verrattuna 5 000–6000 pääkaupunkiseudulla työskentelevää valtion ja muun julkisen sektorin työntekijää voisi tehdä työtä muualta Suomesta käsin.

Keskustan vaaliohjelman mukaan suomalainen viljelijä ja metsänomistaja ovat osa ilmastonmuutoksen ratkaisua eikä sen ongelmaa.

Puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi ja pitää samalla huolta metsien monimuotoisuudesta ja hiilinieluista.

Alkutuottajien neuvotteluasemaa ruokaketjussa pitää parantaa. Epäreilut kauppatavat on kitkettävä, keskusta vaatii.





Puolueen puheenjohtaja Pekka Haavisto esitteli vihreiden eduskuntavaaliteemoja maaseutu- ja erävihreiden eduskuntavaaliehdokkaiden vaalistartissa Hartolassa.

Haaviston mukaan maaseudulla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

"Maatalouden ja metsien rooli hiilinieluina korostuu. Uskon, että hiilen sidonta voi tulevaisuudessa olla myös osa tulonmuodostusta maaseudulla", Haavisto toteaa.

Vihreät haluaa kieltää turkistarhauksen siirtymäajalla. Maatalouden painopistettä halutaan siirtää vahvasti luomuun.

Haaviston mukaan maaseutumatkailu voisi jatkossa muodostaa entistä isomman osan maatilojen tulovirroista.

Vihreiden maaseutusiipi suhtautuu yksimielisen myönteisesti puurakentamisen lisäämiseen Suomessa. Metsien käyttöä he eivät kuitenkaan halua lisätä.

Maaseutuvihreät suhtautuvat lähtökohtaisesti myönteisesti kaupungistumiseen, mutta elämisen edellytykset myös maaseudulla olisi turvattava.





Kokoomuksen tamperelainen kansanedustaja Harri Jaskari listaa kolme keskeistä teemaa, jolla maaseudun asemaa voidaan parantaa seuraavalla vaalikaudella.

Maataloussektorilla Suomen pitää löytää globaalisti hyvin fokusoituja elintarviketuotteita, millä mennään maailman markkinoille.

Suomen maatalouden vahvuus on Jaskarin mukaan puhtaat elintarvikkeet ja hyvä brändi.

"Me olemme aika luovia löytämään uudenlaisia tuotteita. Sinne pitäisi suunnata panoksia ja saada maaseutu ja elintarvikesektori todella kiinnostavaksi."

Suomalaisten monipaikkaisuus lisääntyy, kun ihmisillä on toimisto mukana iPadilla ja tietokoneella.

Jaskari vieraili äskettäin Japanissa, jossa on valtava hype siitä, miksi Suomi on maailman onnellisin maa.

"Yksi selitys on, että me suomalaiset olemme viikolla kaupungin humussa, mutta viikonloppuna on kiva mennä maaseudulle. Pitäisi keskustella, mikä on osittaista asumista kahdessa paikassa ja tarkastella verojuttuja, että palvelut pysyisivät maaseudulla."

Kokoomus on myös huolissaan siitä, että onko kaikilla samanlaiset edellytykset kouluttautua eri puolilla Suomea. Kysymys on yläkouluista ja lukioista.

Jaskari näkee digitalisaation huikeana mahdollisuutena, koska se mahdollistaa esimerkiksi kiinan opiskelun interaktiivisen opettajan kanssa

"Jonkun pienen lukion syrjäisessä Suomessa pitäisi sanoa, että meillä voi muuten opiskella kahdeksaa vierasta kieltä. Olemme jotenkin antautuneet väärälle uralle, vaikka kaikki on mahdollista"

Jaskarin mukaan on lisäksi tärkeää pitää alempiasteiset tiet kunnossa. Tämä liittyy myös metsäteollisuuden tulevaisuuteen Suomessa.





SDP:n oululainen kansanedustaja Tytti Tuppurainen syyttää erityisesti keskustaa maaseudun unohtamisesta tällä vaalikaudella.

Tuppuraisen mielestä SDP:n pitää jatkossa kantaa enemmän vastuuta aluepolitiikasta, koska keskusta on hylännyt perinteisen linjansa.

"Suomi on iso maa, täällä on pitkät etäisyydet ja harva asutus. Meidän täytyy pitää huoli koko maasta. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on puhunut paljon koko Suomen elinvoimaisuudesta", demarinaisten puheenjohtaja sanoo.

SDP:ssä valmistellaan parhaillaan maaseutualueiden ohjelmaa, jossa tähtäin on vuoteen 2030 asti.

Ohjelmassa kerrotaan, miten digitalisaatio voi tuoda uusia mahdollisuuksia maaseudulle. Hiilensitominen voi taas avata uusia mahdollisuuksia maa- ja metsätaloudelle, ja sitä kautta tuoda elinvoimaa harvaan asutuille alueille.

Tuppurainen kertoo SDP:n kannattavan sitä, että hiilinieluja kasvatetaan istuttamalla metsiä turvesoille ja pelloille, jotka eivät ole hyötykäytössä. Sama kohta on myös keskustan eduskuntavaaliohjelmassa.