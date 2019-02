Vihreät haluaa 600 euron perustulon, keskusta 550 euron vastikkeellisen mallin

Keskusta ja vihreät julkaisivat torstaina perustulomallinsa.

Keskustan perustulomalli on kuitenkin perustulon idean vastaisesti vastikkeellinen ja syyperusteinen. Oikea perustulo on määritelmällisesti vastikkeeton, eli esimerkiksi työttömät ja opiskelijat saisivat sosiaaliturvaa riippumatta siitä, mitä he tekevät tai eivät tee.

Keskustan mallissa tukea saadakseen täytyy kuitenkin olla työelämän käytettävissä työ- ja toimintakykynsä mukaisesti. Puolue ehdottaa, että perustulon suhteen toimittaisiin samalla tavalla kuin ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta.

Keskustan kaavaileman perustulon saamisen ehtona on pienituloisuus, eli myös vanhemmuus, sairaus ja työkyvyttömyys oikeuttavat puolueen mukaan tukeen. Mallissa perustuloa olisi myös aluksi haettava erikseen.

Keskustan malli sotii tässäkin perustulon ideaa vastaan, sillä tukeen vaaditaan keskustan mallissa syy. Oikea perustulo ei huomioisi eroja eri elämäntilanteissa.





Keskustan "kannustavaksi perustuloksi" kutsumassa mallissa perustulo vastaisi nykyisten vähimmäispäivärahojen ja työmarkkinatuen suuruutta. Perustulossa yhdistyisivät työmarkkinatuki, peruspäiväraha, minimisairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa.

Jos perustulo voidaan toteuttaa verottomana, keskusta ehdottaa sen suuruudeksi ilman ansaittuja lisätuloja 550–560 euroa kuukaudessa. Työ- tai muiden tulojen kasvaessa perustulo pienenee ja liukuu vähitellen kokonaan pois.

Keskustan mukaan perustuloa saavaa kannustetaan ottamaan työtehtäviä vastaan takaamalla, että hänelle jää tekemästään työstä aina vähintään 40 prosenttia käteen verotus ja eri etuuksien vähentyminen huomioon ottaen.

Keskustan mukaan ansiotulot ja tietyn rajan ylittävät pääomatulot pienentäisivät perustuloa. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei ole puolueen mallissa tarkoitus tehdä muutoksia.





Vihreät puolestaan tavoittelee 600 euron kuukausittaista perustuloa. Käyttöönotto jaksottuisi kahdelle vaalikaudelle. Edellisessä perustulomallissaan 2014 summa oli 560 euroa.

Vihreiden mukaan jo ensi vaalikaudella voidaan ottaa käyttöön puolikas perustulo, joka korvaa osan muusta perusturvasta. Se olisi vastikkeeton ja suuruudeltaan noin 300 euroa.

Lisäksi vihreät peräänkuuluttaa laajaa perustulokokeilua, jossa on mukana vähintään 10 000 henkilöä eri elämäntilanteissa.

"Tarvitaan uudenlaista turvaa, kun työ on murroksessa ja ilmastonmuutoksen torjunta haastaa yhteiskuntamme rakenteita. Haluamme torjua köyhyyttä, vähentää byrokratiaa ja helpottaa työntekoa", sanoo vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto tiedotteessa.

Vihreillä perustuloa täydentäisivät nykyisen asumistuen korvaava henkilökohtainen asumislisä sekä aidosti viimesijainen toimeentulotuki, joka toimisi sosiaalitoimen myöntämänä perustulon harkinnanvaraisena lisänä.

"Seuraavan hallituksen tehtävänä on yhdistää nykyiset perusturvaetuudet eli työmarkkinatuki sekä perus-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat yhdeksi perusturvaksi ja korottaa niiden tasoa 50 eurolla", summaa vihreiden varapuheenjohtaja, köyhyystutkija Maria Ohisalo.

Vihreiden päivitetyssä mallissa palvelut on kytketty perustuloon.

"Tarvitaan palvelutapaamisia, omavalmentajan tuki ja yksilöllinen suunnitelma. Lisäksi puretaan raja-aidat esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja sosiaalityön väliltä niin, että ihminen saa juuri sellaisen kokonaisuuden, jota tarvitsee", Ohisalo sanoo.

Otsikkoon korjattu klo 14.40 600 euroa 800 euron sijaan.