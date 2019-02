Anne Kalmari ja Karhinen samoilla linjoilla: "Kaupan tukuille on saatava samat säännöt kuin Valiolle – muuten tilanne on epäreilu"

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk.) on tyytyväinen Reijo Karhisen selvitystyöhön maatalouden kannattavuudesta. Sen loppuraportti julkaistiin torstaina.

"On selvää, että tilanne ei voi jatkua näin – tarvitsemme laajan tuen suomalaisen tuotannon puolesta ja uudistamiseksi, jotta saamme muutoksia aikaan. Tilanne on vielä korjattavissa, jos uskallamme toimia nyt ja rohkenemme tehdä oikeita valintoja", Kalmari kertoo tiedotteessaan.

Hänen mielestään maataloustuottajien osuuskuntia pitää laajentaa ja yhteistyötä lisätä.





Karhisen selvityksessä todetaan, että kauppa on Suomessa hyvin keskittynyttä.

"On erittäin harvinaista maailmanlaajuisesti, että kahdella suurimmalla ruokakaupan toimijalla on yhdessä maassa yli 80 prosentin yhteenlaskettu markkinaosuus. Kaupan neuvotteluvoima on tämän myötä muodostunut hyvin vahvaksi, jopa ylivertaiseksi."

Karhinen ehdottaakin, että yritetään löytää toimintamalli, jolla määräävässä markkina-asemassa olevat päivittäistavarakaupan toimijat velvoitetaan myymään tukkukaupoistaan alan pienille toimijoille tuotteitaan samaan hintaan, jolla ne myyvät tuotteita sisäisesti. Raja "pienelle toimijalle" voisi olla esimerkiksi alle 500 miljoonaa euroa,

"On muistettava, että määräävässä markkina-asemassa olevalla Valiolla on ollut velvoite myydä KKV:n päätöksellä maitoa omakustannushintaan kilpailijoilleen, mukaan lukien pienet meijerit ja suurimmat päivittäistavarakaupan toimijat, jo lähes 20 vuotta", Karhinen muistuttaa.

Kalmari on Karhisen kanssa samoilla linjoilla.

”Määräävässä markkina-asemassa olevia kaupan tukkuja täytyy koskea samat vaateet kuin esimerkiksi Valiota on koskenut kymmeniä vuosia. Pienimmille kilpailijoille ja valitettavasti ylikansallisillekin toimijoille pitää myydä tuotteet samaan hintaan kuin on ne itse ostanut”. Kalmari toteaa ja korostaa sitä, jos näin ei voisi toimia, pitäisi velvoite Valioltakin poistaa.





Kalmari painottaa myös raportissa esille noussutta viranomaisten roolia, jonka pitäisi olla valvonnan sijasta valmentajamallinen.

”Tahattomista virheistä ei tule sanktioida vaan paukut pitää pistää ruokaväärennöksiin ja todelliseen vilunkipelaamiseen”, hän kannustaa.

Karhisen ehdotus, jossa julkisissa ruokahankinnoissa kotimaisuusasteelle on asetettava voimassa olevien normien puitteissa selkeä tavoite, vastuutaho sekä varmistettava säännönmukainen seuranta, ilahduttaa Kalmaria.

"Kaiken kaikkiaan Karhisen esittämät toimet ovat koko kansamme parhaaksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi tarpeellisia ja toivottuja", Kalmari korostaa.

"Raportista ei käynyt ilmi ehkä riittävän selkeästi kuluttajalähtöisyys. Se, miten paljon voimme – toimivien markkinoiden ollessa edellytyksenä - saada lisää rahaa alkutuotantoon, kun entistä paremmin huomioisimme kuluttajan toiveet."

