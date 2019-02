Lähes kaikki Suomen maaseutukoulut suljetaan 3–4 vuodessa

1990-luvun alun ja nykyhetken välisenä aikana Suomessa on lakkautettu todella paljon pieniä lähikouluja.

”Suomessa on tapahtunut 28 vuodessa erittäin perustavan­laatuinen, jopa maan sivistys­historian merkittävimpiin lukeutuva murros näiden koulu­lakkautusten muodossa. On huomattava, että massiivinen lakkauttamisaalto on tapahtunut pelkästään maaseutualueilla – ei laisinkaan kuntakeskuksissa”, opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola sanoo.

Maaseutukouluista on kyseisenä ajanjaksona lakkautettu peräti 93 prosenttia. Lehtola pitää kehitystä huolestuttavana ja tuhoisana.

”Maaseudun ihmisillä ei ole ollut poliittista voimaa turvata kouluja, vaan he ovat olleet tuhoon tuomittuja. Jos ja kun lakkauttamisbuumi jatkuu samalla tahdilla, on 3–4 vuoden päästä käytännössä katsoen melkein kaikki maaseutukoulut Suomessa onnistuttu lakkauttamaan.”

Lehtola käytti puheenvuoron maaseutukoulujen puolesta Suomen kylät ry:n suuressa koulukeskustelussa Jyväskylässä torstaina.

Samaisessa tilaisuudessa äänessä oli myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (sd.).

Hän näkisi mieluusti valtion ottavan nykyistä enemmän vastuuta maaseutukoulujen selviytymisestä.

”Kolmessa vuosikymmenessä puolet kouluista on lakkautettu. Nyt tämä kehitys on saavuttamassa kaupungit. Koulumatkoja on saatava kohtuullisemmiksi, ja tässä kohdin valtion olisi tultava pienten koulujen avuksi”, Kurttila sanoo.

”Nyt valtion, eli käytännössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtioneuvoston, olisi luotava Suomeen sellainen kouluverkkosuunnitelma, joka myös auttaisi ylläpitämään asutusta tasaisemmin maan eri osissa”, Kurttila tähdentää.

1990-luvun alusta lähtien perus­asteen alakouluja on lakkautettu noin sadan koulun vuosivauhdilla. Suhteellisesti maaseutukoulujen lakkauttamistahti on jopa kiihtynyt 2010-luvulla.

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä 2 276 peruskoulua, eli saman verran kuin vuonna 1903.

Kari Lehtola ennakoi, että koulujen määrä putoaa lähi­tulevaisuudessa 1800-luvun loppuvuosien tasolle.

”Kun katsoo väestötilastoja, on maaseutukouluja niitetty jopa noin viisi kertaa nopeammin, kuin lasten määrä maaseudulla on laskenut. Tämä kehitys on murjonut maaseudun ihmisiä kohtuuttomasti”, Lehtola moittii.

Hänen mielestään kyläkoulujen lakkauttamiset ovat Suomessa tabu. Kriittinen keskustelu aiheesta suorastaan vaietaan kuoliaaksi, Lehtola väittää.

”Vaikutusarviot esimerkiksi lasten oppimistuloksiin ja käytökseen, sekä jopa yleensä perusteena lakkautuksille käytettäviin säästöihin, loistavat poissaolollaan. Mielestäni kyseessä on ollut maaseutulasten yhdenvertaisten etujen ja perus­oikeuksien törkeä ja järjestelmällinen loukkaaminen, jopa rikos”, Lehtola syyttää.

Kurttilan mielestä lasten oikeuksia koskeva lainsäädäntö on kouluasioissa sinänsä kunnossa, mutta käytännössä sitä ei noudateta.

”Ristiriita kirjoitetun lain ja todellisuuden välillä on valtavan suuri, mitä tulee lasten oikeuksiin ja lähikouluihin”, Kurttila sanoo.