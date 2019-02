Poliisipomojen virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan asiaesittely poliisiylitarkastajana toimineelta

Poliisipomojen virkarikosoikeudenkäynnissä kuullaan tänään asiaesittely muun muassa Poliisihallituksessa poliisiylitarkastajana toimineelta mieheltä. Syyttäjä vaatii tälle tuomiota virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2010–2013.

Syytteen mukaan virkamiehen kuului vakavan rikollisuuden vastuualueen esimiehenä johtaa ja valvoa kyseisen vastuualueen toimintaa.

Oikeudessa käräjöidään siitä, pitäisikö jonkun joutua rikosvastuuseen Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan järjestämisen ja valvonnan vuoksi. Viime vuosikymmenen lopulla Jari Aarnion johtama huumepoliisi tyhjensi rekisteristään tietolähteiden henkilötiedot, minkä jälkeen uusia lähteitä ei vuosiin kirjattu rekisteriin.

Valvomattomana tietolähdetoiminta voi johtaa esimerkiksi siihen, että poliisit katsovat alamaailman tietolähteiden rikoksia läpi sormien.

Syytetyt ovat vedonneet muun muassa siihen, että tietolähdetoimintaa koskeva sääntely on ollut ristiriitaista ja puutteellista.

Syytteessä oleva virkamies on itsekin kuulusteluissa kertonut, että on ollut mukana salaisten tiedonhankintakeinojen kehittämisessä ja toiminnan ohjauksessa. Hän on myös kirjoittanut kirjan aiheesta.

Hän on sanonut kuulusteluissa myös, että hänellä ei ollut käytössä tarkkaa tietoa minkään poliisilaitoksen tietolähteiden käytöstä.

Oikeudenkäynnissä on syytettynä entistä ja nykyistä korkeaa poliisijohtoa aina poliisiylijohtaja Mikko Paateroon saakka. Kaikki kiistävät syyllistyneensä virkarikokseen.