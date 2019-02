Oulussa useista alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäilty mies vangittiin – uusi rikosepäily tammikuulta

Poliisi kertoi maanantaina, että ulkomaalaistaustaista miestä epäillään kahden alaikäisen tytön törkeästä raiskauksesta ja nuoremman uhrin osalta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Rikosten epäillään tapahtuneen viime viikonloppuna yksityisasunnossa Oulussa. Epäiltyjen rikosten uhreista yksi on alle 16-vuotias ja toinen alle 18-vuotias.

Keskiviikkona poliisi kertoi, että miestä epäillään myös törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tammikuussa. Poliisin mukaan uhri on 14-vuotias tyttö.

Poliisi on aiemmin kertonut, että epäillyllä on oleskelulupa, ja hän on asunut Suomessa useita vuosia.