Yli puolet suomalaisista haluaa sekä yksityisten yritysten että julkisen sektorin tuottavan vanhustenhoidon palveluita – joka kolmas muuttaisi ne kokonaan julkisiksi

Vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten äänestäjät pitävät julkisesti tuotettua vanhustenhoitoa mieluisampana, kuin yksityisen ja julkisen sektorin yhteistä palveluntuotantoa. Vasemmistoliiton kannattajista yli puolet kannattaa pelkästään julkisesti tuotettuja vanhuspalveluita.

Yksityisten yritysten tuottamiin vanhuspalveluihin luottavat eniten kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden äänestäjät. Julkisen palvelun ja yksityisten palveluntuottajien yhdistelmää kannattavat eniten kokoomuksen ja keskustan äänestäjät.

Tulokset käyvät ilmi Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS:llä toteuttamasta mielipidekyselystä.





Yli puolet suomalaisista haluaa sekä yksityisten yritysten että julkisen sektorin tuottavan vanhustenhoidon palveluita.

MT:n kyselytutkimuksen mukaan runsas kolmannes suomalaisista pitäisi vanhustenhoidon kokonaan julkisen sektorin tuottamana palveluna. Vain pari prosenttia suomalaisista kannattaa kokonaan yksityistä vanhustenhoitoa.

Vanhustenhoidon järjestäminen on noussut viime viikkojen puheenaiheeksi yksityisissä hoitokodeissa havaittujen puutteiden jälkeen. Viranomaiset ovat sulkeneet Esperi Caren ja Attendon hoivakoteja potilasturvallisuuden vaarantumisen takia.

Nykyisin vanhustenhoidosta vastaavat kunnat. Osa palveluista on suoraan kuntien tuottamia, osa on ostettu yksityisiltä hoivayrityksiltä. Maksukykyisille asiakkaille on tarjolla myös kokonaan yksityisiä hoivapalveluita. Jos hallituksen sote-uudistus toteutuu, vastuu vanhustenhoidosta siirtyy maakunnille.





Miehet kannattavat hieman naisia enemmän pelkästään julkisen sektorin tuottamaa vanhuspalvelua. Tosin miehissä on enemmän myös pelkän yksityisen vanhustenhoidon kannattajia.

Suurimman, noin kuuden prosenttiyksikön kannatuksen yksityinen vanhustenhoito saa nuorilta alle 30-vuotiailta.

Julkisen palvelun kannatus on suurinta 55–64-vuotiaiden keskuudessa. Eniten julkisesti tuotettua vanhustenhoitoa halutaan taajaan asutuissa kunnissa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Pienituloiset kannattavat eniten julkista vanhustenhoitoa, suurituloiset taas eniten yksityisten yritysten järjestämää vanhustenhoitoa.

TNS Kantar kysyi vanhustenhoidon järjestämisestä 1 036 suomalaiselta helmikuun alussa. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.