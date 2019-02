Kokoomuksen halu nostaa vanhojen ja isopäästöisten autojen veroa iskisi maaseudulle: "Ei ole syytä pelätä äkkinäistä muutosta"

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on aiemmin todennut Maaseudun Tulevaisuudelle, että ajoneuvovero on haittavero, jota kuuluu nostaa ohjausvaikutuksen saamiseksi, ja erityisesti sen sisällä jyrkentää porrastusta saastuttavampien mallien ja vähäpäästöisten välillä.

Kokoomuksen halu nostaa vanhojen ja isopäästöisten autojen ajoneuvoveroa iskisi erityisesti maaseudulle, sillä maaseudulla ajetaan keskimäärin vanhemmilla ja suuripäästöisemmillä autoilla kuin kaupungeissa.

Kokoomuslainen sisäministeri Kai Mykkänen ei suostu ottamaan kantaa siihen, miten paljon puolue haluaa ajoneuvoveroa nostaa. Hän perustelee vaikenemistaan sillä, ettei puolue ole tehnyt ajoneuvoveron porrastamisesta toistaiseksi minkäänlaista linjausta. Linjausta ei ole tehty myöskään siitä, millaisella aikataululla veromuutoksia tehtäisiin.

"Asia täytyy katsoa kokonaisuutena, jotta esimerkiksi hankintatuella ja romutuspalkkiolla voidaan tukea uuden auton hankkimista. Tällöin voi olla, että ajoneuvoveron ikään kuin isopäästöisen auton osaa ei tarvitse nostaa niin paljon, jos auton vaihto tehdään muilla tavoin ihmisille kannattavaksi", Mykkänen sanoo.





Sisäministerin mukaan on selvää, että autoilijaa pitää nykyistä enemmän palkita ajoneuvoveron muodossa siitä, että hän ajaa vähäpäästöisellä autolla.

"Ei meillä ole syytä repiä siitä tarrasta maksua, jos ihminen ei aiheuta autoilullaan haittoja muille ihmisille. Jos haluamme elää kestävästi meidän lapsiamme kohtaan, meidän tulee löytää tapa, jolla ihmisille on luontevaa ja edullista vaihtaa ajoneuvo toiseen", hän perustelee.

Olennaista on Mykkäsen mukaan myös huomioida se, että kymmenen vuoden tähtäimellä päästöttömät moottorit ovat nykyistä huomattavasti halvempia, mikäli kehitys pysyy nykyisenkaltaisena. Kun kehitystä vielä tuetaan verojärjestelmällä ja hankintatuella, ollaan Mykkäsen mukaan tilanteessa, jossa uuden auton ostoa harkitsevat suomalaiset pystyvät hankkimaan hyvin vähäpäästöisen auton kohtuullisella hinnalla.

"Silloin verotaso laskee heillä nykyisestä", ministeri muistuttaa.





Maaseudulla isopäästöisen ja vanhan auton omistavan henkilön ei ministerin mukaan ole syytä pelätä äkkinäistä muutosta, mikäli asia on kokoomuksesta kiinni.

"Lähdemme siitä, että kyse on kymmenen vuoden mittaisesta siirtymästä, jossa pikkuhiljaa uuden vähäpäästöisen auton hankinta tulee nykyistä halvemmaksi. Toisaalta saastuttavalla autolla ajamista verotetaan nykyistä jyrkemmin", hän sanoo.

Vaikka asiasta ei ole vielä tehty linjausta, Mykkänen toivoo, että asiaan liittyen voitaisiin tehdä pitkäjänteinen suunnitelma. Hänen näkemyksensä mukaan siirtymän ensimmäisten vuosien ajan muutoksen ovat maltillisempia, ja ne kiihtyvät loppua kohden.

"Kun päästöttömään ajoneuvoon siirtyminen alkaa olla yhä helpompaa, saastuttavan ajoneuvon käyttöveron prosenttia voi nostaa jyrkemmin", hän sanoo.





Kokoomuksen ympäristöohjelmassa on linjattu, että auto-, ajoneuvo- sekä polttoaineverolla sekä tukielementeillä vaikutetaan hintoihin niin, että viimeistään vuonna 2030 suomalaisille on edullisempaa ostaa muu kuin polttomoottoriauto. Kokoomuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on luopua autoverosta asteittain. Ensimmäisenä vero poistuu puolueen suunnitelmien mukaan vähäpäästöisiltä autoilta.

"Sitten käytön ja saastuttamisen verotusta nostetaan niin, että ihmiset valitsisivat vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Liikenteestä emme silti aio periä kokonaisuudessa nykyistä enemmän veroa", Mykkänen sanoo.

